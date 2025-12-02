https://sputnik-georgia.ru/20251202/vizit-spikera-parlamenta-gruzii-v-indiyu--papuashvili-provel-pervye-vstrechi-296035274.html
Визит спикера парламента Грузии в Индию – Папуашвили провел первые встречи
Визит спикера парламента Грузии в Индию – Папуашвили провел первые встречи
Sputnik Грузия
Спикер парламента Грузии отметил, что посольство Индии уже функционирует в Тбилиси, и грузинская сторона ожидает назначения первого посла 02.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-02T17:07+0400
2025-12-02T17:07+0400
2025-12-02T17:07+0400
политика
грузия
новости
индия
шалва папуашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296035106_110:0:1280:658_1920x0_80_0_0_b35b5a130361e73894bcbc85293c3b54.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламентские отношения между Грузией и Индией и их растущую роль для обеих стран обсудили в Нью-Дели спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель нижней палаты парламента Индии (Лок сабха) Ом Бирла, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Встречи состоялась в рамках продолжающегося официального визита Шалвы Папуашвили в Индию. Это первый официальный визит высокопоставленного грузинского чиновника в истории двусторонних отношений Грузии и Индии. Папуашвили поблагодарил индийскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Спикер парламента Грузии отметил, что посольство Индии уже функционирует в Тбилиси, и грузинская сторона ожидает назначения первого посла. Спикеры обеих стран обратили внимание на плодотворную встречу, состоявшуюся в этом году в Узбекистане в рамках Межпарламентского союза (МПС). Папуашвили пригласил Ома Бирлу посетить Грузию с ответным визитом. Папуашвили сделал запись в "Золотой книге" почетных гостей индийского парламента. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296035106_328:0:1205:658_1920x0_80_0_0_aea0b6f58a5db8ed5f6bfc903ee25471.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, индия, шалва папуашвили
политика, грузия, новости, индия, шалва папуашвили
Визит спикера парламента Грузии в Индию – Папуашвили провел первые встречи
Спикер парламента Грузии отметил, что посольство Индии уже функционирует в Тбилиси, и грузинская сторона ожидает назначения первого посла
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламентские отношения между Грузией и Индией и их растущую роль для обеих стран обсудили в Нью-Дели спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель нижней палаты парламента Индии (Лок сабха) Ом Бирла, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Встречи состоялась в рамках продолжающегося официального визита Шалвы Папуашвили в Индию. Это первый официальный визит высокопоставленного грузинского чиновника в истории двусторонних отношений Грузии и Индии.
Стороны положительно оценили двусторонние отношения между Грузией и Индией, которые успешно развиваются в различных направлениях. В этой связи была отмечена важность первого официального визита спикера парламента Грузии в Индию.
Папуашвили поблагодарил индийскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Спикер парламента Грузии отметил, что посольство Индии уже функционирует в Тбилиси, и грузинская сторона ожидает назначения первого посла.
Спикеры обеих стран обратили внимание на плодотворную встречу, состоявшуюся в этом году в Узбекистане в рамках Межпарламентского союза (МПС). Папуашвили пригласил Ома Бирлу посетить Грузию с ответным визитом.
Стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, сфере туризма, культуры и образования, растущее значение Центрального коридора и необходимость сотрудничества для более эффективного использования его потенциала.
Папуашвили сделал запись в "Золотой книге" почетных гостей индийского парламента.
Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года.