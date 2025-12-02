https://sputnik-georgia.ru/20251202/vizit-spikera-parlamenta-gruzii-v-indiyu--papuashvili-provel-pervye-vstrechi-296035274.html

Визит спикера парламента Грузии в Индию – Папуашвили провел первые встречи

Спикер парламента Грузии отметил, что посольство Индии уже функционирует в Тбилиси, и грузинская сторона ожидает назначения первого посла 02.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламентские отношения между Грузией и Индией и их растущую роль для обеих стран обсудили в Нью-Дели спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель нижней палаты парламента Индии (Лок сабха) Ом Бирла, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Встречи состоялась в рамках продолжающегося официального визита Шалвы Папуашвили в Индию. Это первый официальный визит высокопоставленного грузинского чиновника в истории двусторонних отношений Грузии и Индии. Папуашвили поблагодарил индийскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Спикер парламента Грузии отметил, что посольство Индии уже функционирует в Тбилиси, и грузинская сторона ожидает назначения первого посла. Спикеры обеих стран обратили внимание на плодотворную встречу, состоявшуюся в этом году в Узбекистане в рамках Межпарламентского союза (МПС). Папуашвили пригласил Ома Бирлу посетить Грузию с ответным визитом. Папуашвили сделал запись в "Золотой книге" почетных гостей индийского парламента. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

