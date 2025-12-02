Вклады в банках Грузии выросли за месяц

https://sputnik-georgia.ru/20251202/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-296020060.html
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 6,92% 02.12.2025
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2025 года составил 65,57 миллиарда лари, что на 12,15 миллиона лари, или на 0,02%, больше, чем на начало октября, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 555,88 миллиона лари, или на 1,81%, а вклады до востребования снизились на 543,73 миллиона лари, или на 1,56%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 51,22%, что на 0,46 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 октября.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 6,92%, в том числе 9,01% – по депозитам в национальной валюте, 2,42% – в иностранной валюте.На конец сентября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,702 GEL/$1.
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2025 года составил 65,57 миллиарда лари, что на 12,15 миллиона лари, или на 0,02%, больше, чем на начало октября, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 555,88 миллиона лари, или на 1,81%, а вклады до востребования снизились на 543,73 миллиона лари, или на 1,56%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 51,22%, что на 0,46 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 октября.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 6,92%, в том числе 9,01% – по депозитам в национальной валюте, 2,42% – в иностранной валюте.
На конец сентября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,702 GEL/$1.