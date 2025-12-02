Грузия
Золотой век Грузии и тысячи грузин, проданных в рабство - видео
Золотой век Грузии и тысячи грузин, проданных в рабство - видео
Sputnik Грузия
02.12.2025, Sputnik Грузия
Среди мамлюков Саладина было немало грузин, египетский султан Туран-шах из грузин и черкесов создал отдельный отряд. По сообщениям летописцев, в XIII–XVII веках только из Западной Грузии ежегодно вывозилось 12-13 тысяч пленных, их продавали в Османии и Египте.Что касается похищенных и пленных в Восточной Грузии, то они, в основном, попадали в Иран и Ирак. В 1177 году произошло восстание против царя Георгия Третьего, по некоторым данным, часть мятежников была продана в рабство. В рабство были проданы и некоторые пленные после победы царицы Тамар над войском, которое повел против нее ее бывший муж Юрий Боголюбский вместе с несколькими феодалами из западной и южной частей Грузии.Крестьянину и ремесленнику, которые не могли расплатиться с долгами, тоже грозило быть проданными в рабство. В эпоху феодализма это было обычным явлением и тысячи грузин так оказались на чужбине, хотя как ни парадоксально, в те годы Грузия переживала свой "золотой век", и была одним из самых сильных государств Передней Азии.
Новости
Золотой век Грузии и тысячи грузин, проданных в рабство - видео

17:54 02.12.2025
© video: Sputnik
Подписаться
“Мамлюк” - арабское слово, означающее “белый раб”, они ценились очень дорого и подбор производился очень строго. Позже у этого слова появилось значение “непревзойденный воин”, так как правители Египта рабов превращали в солдат.
Среди мамлюков Саладина было немало грузин, египетский султан Туран-шах из грузин и черкесов создал отдельный отряд. По сообщениям летописцев, в XIII–XVII веках только из Западной Грузии ежегодно вывозилось 12-13 тысяч пленных, их продавали в Османии и Египте.

Что касается похищенных и пленных в Восточной Грузии, то они, в основном, попадали в Иран и Ирак. В 1177 году произошло восстание против царя Георгия Третьего, по некоторым данным, часть мятежников была продана в рабство. В рабство были проданы и некоторые пленные после победы царицы Тамар над войском, которое повел против нее ее бывший муж Юрий Боголюбский вместе с несколькими феодалами из западной и южной частей Грузии.

Крестьянину и ремесленнику, которые не могли расплатиться с долгами, тоже грозило быть проданными в рабство. В эпоху феодализма это было обычным явлением и тысячи грузин так оказались на чужбине, хотя как ни парадоксально, в те годы Грузия переживала свой “золотой век”, и была одним из самых сильных государств Передней Азии.
