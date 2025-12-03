https://sputnik-georgia.ru/20251203/296048076.html

Кремль: возможен телефонный разговор Путина с Трампом

Ранее СМИ отмечали, что президенты России и США часто проводят телефонные переговоры 03.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.Представитель Кремля ответил на вопрос, возможен ли в ближайшее время разговор двух глав государств."Да, телефонный разговор возможен в любой момент. Есть возможность его организовать оперативно", – сказал Песков.Ранее СМИ отмечали, что президенты России и США часто проводят телефонные переговоры. В ходе общения российский лидер чаще говорит, а Трамп – внимательно слушает. Отмечается, что разговоры могут длиться часами "из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе".Президенты России и США в текущем году несколько раз говорили по телефону. В частности, первый официально подтвержденный разговор двух лидеров состоялся 12 февраля. Затем главы государств созвонились 18 марта, 19 мая, 4 июня, а также 3 июля, 19 августа и 16 октября.При этом в Кремле признавали, что между двумя лидерами "могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально". Позже там подчеркнули, что Путин и Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

в мире, россия, дональд трамп, сша, обострение ситуации вокруг украины, владимир путин, дмитрий песков