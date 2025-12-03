https://sputnik-georgia.ru/20251203/296048505.html

Путин: Россия готова ответить на агрессию Европы

Путин: Россия готова ответить на агрессию Европы

Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мира по Украине, считает глава российского государства 03.12.2025

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Европа внезапно вступит в войну с Россией, очень быстро может сложиться ситуация, при которой Москве будет не с кем вести переговоры, сообщает РИА Новости.Другие заявления российского лидера:Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.Глава РФ озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море, заявив, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году – "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.Президент России традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.

