Путин: Россия готова ответить на агрессию Европы
15:25 03.12.2025 (обновлено: 15:48 03.12.2025)
© RIA Novosti . РИА НовостиВладимир Путин на Валдае
© RIA Novosti . РИА Новости
Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мира по Украине, считает глава российского государства
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Европа внезапно вступит в войну с Россией, очень быстро может сложиться ситуация, при которой Москве будет не с кем вести переговоры, сообщает РИА Новости.
"Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", – сказал Путин журналистам.
Другие заявления российского лидера:
Красноармейску придавалось особое значение, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией;
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках ВС РФ;
украинской стороной Красноармейск всегда обозначался в качестве приоритета;
ВС РФ удобно продвигаться из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях;
Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных;
"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их (журналистов – прим. ред.) безопасность, но готовы будет провезти по всем кварталам Красноармейска", – сказал глава РФ.
определенная опасность в Красноармейске есть, но российские журналисты там продолжают работать;
украинские власти живут как будто в другом мире, занимаются решением других проблем, а не ситуацией в зоне боевых действий;
в Купянск-Узловой идут боевые действия, через несколько дней ВС РФ заберут и этот населенный пункт;
Вооруженные силы РФ контролируют целиком и правобережную, и левобережную части Купянска;
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске;
Россия действует на Украине "хирургическим способом", это не война в прямом смысле этого слова;
Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мира по Украине;
РФ не собирается воевать с Европой, но Россия готова к защите;
у Европы нет мирной повестки по Украине, они на стороне войны;
европейцев никто не отстранял от ведения переговоров, они сами отстранились;
Европа взяла на вооружение тезис нанесения стратегического поражения России и живет в этих иллюзиях;
все изменения, которые предлагает Европа по мирному урегулированию на Украине, направлены на то, чтобы заблокировать процесс;
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию;
Европа хочет обвинить Россию в сворачивании урегулирования по Украине;
Украина и ранее пыталась наносить удары по морским портам РФ, Россия отвечала эффективно.
Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.
"Знаю, что это происходило – атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное", – сказал он.
Глава РФ озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море, заявив, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.
РФ рассмотрит ответные меры против помогающих Украине в атаках на суда;
Россия в ответ на атаки по судам РФ расширит номенклатуру ударов по портам и кораблям, которые заходят в украинские порты;
Киев занимается "выклянчиванием" денег, а не вопросами экономики.
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году – "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Президент России традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.