Глава МИД Грузии примет участие в заседании Совета министров ОБСЕ

Глава МИД Грузии примет участие в заседании Совета министров ОБСЕ

03.12.2025

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 32-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет в столице Австрии – Вене, говорится в сообщении на сайте МИД. По информации пресс-службы, глава грузинского внешнеполитического ведомства выступит с речью перед участниками сессии. В рамках министерского заседания Бочоришвили также проведет двусторонние встречи с коллегами из стран-членов организации, генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яном Брату и президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понс Сампьетро. Заседание Совета министров ОБСЕ состоится 4-5 декабря 2025 года и соберет министров иностранных дел 57 стран-членов организации и 11 стран-партнеров по сотрудничеству. Совет министров является главным руководящим органом ОБСЕ и служит ключевой платформой для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе, а также для оценки работы организации по всем направлениям ее деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

