ИКСА РАН: Как энергетика и транспортные коридоры Южного Кавказа меняют геополитику региона

2025-12-03T16:47+0400

ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. В Институте Китая и современной Азии РАН 2 декабря 2025 года прошел круглый стол "Энергетика и транспорт Южного Кавказа в геополитической перспективе".Участники круглого стола обсудили трансграничные проекты и новые модели кооперации на Южном Кавказе, рынки нефти и газа в регионе, перспективы энергетического перехода, развитие транспортных коммуникации и связанные с ними внешнеполитические риски. Особое внимание было уделено тому, как инфраструктурные проекты отражаются на балансе интересов глобальных и региональных игроков."Энергетика и транспорт в Южном Кавказе сегодня становятся ключевыми элементами геополитического позиционирования стран региона. От того, как выстраиваются маршруты поставок энергоресурсов и грузов, зависит и характер их взаимодействия с внешними центрами силы", – отметила к. полит. н., руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН Е.М. Горюшина, открывая дискуссию.В ходе обсуждения эксперты проанализировали динамику рынков нефти и газа, роль Южного Кавказа в транзите энергоресурсов в Европу и Азию, влияние санкционного режима на конфигурацию экспортных потоков, а также сценарии развития транспортных коридоров через Кавказ и Каспийский регион. Отдельно рассматривались вопросы синхронизации энергетической и транспортной повестки с задачами долгосрочного устойчивого развития.В дискуссии приняли участие представители научно-исследовательских институтов РАН, госкорпорации, профильных аналитических центров, занимающихся энергетическими и транспортными проектами в Евразии. Участники сошлись во мнении, что экспертные площадки такого формата способствуют более взвешенной оценке рисков и возможностей для России и ее партнеров на Южном Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

