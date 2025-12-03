https://sputnik-georgia.ru/20251203/inostrantsy-zaderzhany-v-aeroportu-tbilisi-za-vvoz-v-stranu-krupnoy-partii-narkotikov-296044764.html
Иностранцы задержаны в аэропорту Тбилиси за ввоз в страну крупной партии наркотиков
Иностранцы задержаны в аэропорту Тбилиси за ввоз в страну крупной партии наркотиков
03.12.2025
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны в Тбилисском международном аэропорту по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным 22, 27, 32 и 44 года. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Правоохранители обнаружили запрещенные вещества при проверке ручной клади. Было изъято до 150 граммов кокаина, 497 капсул с психотропными препаратами, порошкообразная масса, содержащая морфин и кодеин, а также более 1 литра жидкости, содержащей кетамин. По данным МВД, за последнее время изъяты сотни килограммов запрещенных веществ, которые пытались тайно доставить в страну различными способами. Расследование продолжается по статьям 260, 261, 262 и 263 УК Грузии. Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
