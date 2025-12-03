https://sputnik-georgia.ru/20251203/integratsiya-gruzii-v-es-zavisit-ot-spravedlivosti-evropeyskogo-soyuza--kobakhidze-296051436.html

Интеграция Грузии в ЕС зависит от справедливости Европейского союза – Кобахидзе

Интеграция Грузии в ЕС зависит от справедливости Европейского союза – Кобахидзе

Премьер выразил надежду на то, что сегодняшний подход ЕС к Грузии изменится 03.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия будет готова к интеграции в ЕС к 2030 году, все остальное уже зависит от справедливости подхода Европейского союза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запад критикует власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. А те объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Премьер выразил надежду на то, что сегодняшний подход ЕС к Грузии изменится. "Что касается подходов Европейского союза, то если тот постыдный подход, который мы видели до сих пор со стороны европейской бюрократии, продолжится, конечно, может продолжиться и несправедливость", – отметил Кобахидзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

