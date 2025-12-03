https://sputnik-georgia.ru/20251203/kak-v-gruzii-ogranichennye-vozmozhnosti-zdorovya-ogranichivayut-zhizn---video-296054393.html

Как в Грузии ограниченные возможности здоровья ограничивают жизнь? – видео

В Грузии сегодня около 130 тысяч жителей с ОВЗ – "ограниченными возможностями здоровья". Государство решило с 2026 года увеличить размеры ежемесячной помощи... 03.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-03T18:26+0400

2025-12-03T18:26+0400

2025-12-03T19:36+0400

Социальные выплаты для лиц младше 18 лет и для тех, у кого наиболее сложные случаи, вырастут на 45 лари, а для остальных лиц с ОВЗ – на 20 лари. У первой категории ежемесячные выплаты составят 435 лари, а у второй – 215 лари.Мэрия Тбилиси тем временем заявила, что собирается запустить новый проект по поддержке лиц с ОВЗ. Для них в столице Грузии вскоре могут появиться специальные такси. В Тбилиси во многих местах уже установлены пандусы, автобусы в столице также адаптированы для лиц с ОВЗ.Но более актуальным и болезненным остается вопрос трудоустройства жителей с ОВЗ в Грузии. Из десятков тысяч людей, которые работали в публичном секторе, оказалось лишь около 60 лиц с ОВЗ. Что касается работников частного сектора, то лиц с ОВЗ среди них было чуть более 100 человек.Такие данные приводит аппарат народного защитника Грузии, отмечая, что "это самая острая проблема". "Для лиц с ОВЗ при трудоустройстве существуют дополнительные барьеры", – сказано при этом. "Госпрограммы по трудоустройству не работают эффективно в отношении лиц с ОВЗ", – отмечает аппарат омбудсмена.

