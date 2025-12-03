https://sputnik-georgia.ru/20251203/kak-vy-otsenivaete-vozvraschenie-shkolnykh-form-v-nachalnykh-klassakh-v-gruzii-296047342.html
Как вы оцениваете возвращение школьных форм в начальных классах в Грузии?
Как вы оцениваете возвращение школьных форм в начальных классах в Грузии?
Sputnik Грузия
03.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-03T14:31+0400
2025-12-03T14:31+0400
2025-12-03T14:31+0400
грузия
новости
общество
образование
школа
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
опрос
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0f/282293921_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ddeff8dcc53171afcfbd3af2441855ab.jpg
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0f/282293921_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5525138a5aa64887cab8b500adb4154c.jpg
Sputnik Грузия
грузия, новости, общество, образование, школа, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос, опросы
грузия, новости, общество, образование, школа, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос, опросы
Как вы оцениваете возвращение школьных форм в начальных классах в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerВ школах Грузии начался новый учебный год - 1-я тбилисская гимназия
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться