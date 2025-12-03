https://sputnik-georgia.ru/20251203/kurs-lari-dollar-296041375.html
Курс лари на среду – 2,7015 GEL/$
Курс лари на среду – 2,7015 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 03.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-03T09:48+0400
2025-12-03T09:48+0400
2025-12-03T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906685_0:80:1280:801_1920x0_80_0_0_91741e4158b45c3663a4e36c00588ea4.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 декабря в размере 2,7015 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906685_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_64265747f2e2264719965cff39c5d17b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,7015 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 декабря в размере 2,7015 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.