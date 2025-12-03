https://sputnik-georgia.ru/20251203/naskolko-vyrosla-inflyatsiya-v-gruzii--dannye-za-noyabr-296046013.html

На сколько выросла инфляция в Грузии – данные за ноябрь

На сколько выросла инфляция в Грузии – данные за ноябрь

Sputnik Грузия

Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки 03.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-03T17:16+0400

2025-12-03T17:16+0400

2025-12-03T17:32+0400

грузия

экономика

новости

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23078/78/230787896_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0771855212b00d1a092f5eb05748dce2.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (октябрь 2025 года к октябрю 2024-го) в Грузии составляла 5,2%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,3%), в сферах здравоохранения (8,0%), гостиниц и ресторанов (7,2%), на алкогольную и табачную продукцию (4,4%), в области образования (2,3%), а также на коммунальные услуги (0,3%). Цены снизились на связь (4,0%), мебель, отдых и развлечения (1,5%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,3%). В ноябре 2025 года, по сравнению с октябрем 2025-го, рост инфляции составил 0,4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, сакстат