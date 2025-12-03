https://sputnik-georgia.ru/20251203/o-chem-govorili-na-vstreche-putin-i-uitkoff-296040983.html
О чем говорили на встрече Путин и Уиткофф
Российская сторона, помимо плана Трампа по мирному урегулированию, получила еще четыре документа, о которых также шла речь на переговорах. 03.12.2025
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал основные тезисы беседы российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Кремле.Переговоры Путина и Уиткоффа начались вечером в минувший вторник и продолжались пять часов. На встрече также присутствовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону, помимо Уиткоффа, представлял американский бизнесмен с белорусскими корнями, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.Ушаков назвал беседу конструктивной, полезной и весьма содержательной. Помощник президента России отметил, что стороны обсудили суть того плана, который Вашингтон представил в рамках урегулирования украинского конфликта.Он добавил, что беседа в Кремле дала возможность обсудить дальнейшие совместные пути по достижению долгосрочного мирного урегулирования на Украине, на что нацелен и мирный план, который представили Соединенные Штаты. Помимо плана из 27 пунктов, который передала американская сторона, Россия получила еще четыре документа, которые также обсуждались в ходе переговоров Путина и Уиткоффа."Был документ, который содержал 27 пунктов, нам был передан, мы с ним знакомились, естественно. (...) Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались", – сказал Ушаков.Помощник президента РФ уточнил, что стороны договорились не разглашать суть состоявшихся переговоров, но, по его словам, предстоит еще большая работа.Продолжение контактовСтороны, по словам Ушакова, обсудили также и экономическое взаимодействие России и США, и пришли к мнению, что необходимо проявить реальное стремление к этому как в Вашингтоне, так и в Москве, так как есть огромные перспективы и возможности для сотрудничества.По итогам переговоров была достигнута договоренность продолжить контакты на уровне помощников.Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию стала шестой по счету в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, затем дважды посетил страну месяцем позже: 11 апреля он встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля – уже в Москве. Пятая встреча прошла 6 августа, тогда стороны обменялись сигналами, которые в итоге позволили выйти на встречу президентов России и США на Аляске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал основные тезисы беседы российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Кремле.
Переговоры Путина и Уиткоффа начались вечером в минувший вторник и продолжались пять часов. На встрече также присутствовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону, помимо Уиткоффа, представлял американский бизнесмен с белорусскими корнями, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ушаков назвал беседу конструктивной, полезной и весьма содержательной. Помощник президента России отметил, что стороны обсудили суть того плана, который Вашингтон представил в рамках урегулирования украинского конфликта.
"Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что положено в эти американские документы", – сказал Ушаков на брифинге по итогам переговоров.
Он добавил, что беседа в Кремле дала возможность обсудить дальнейшие совместные пути по достижению долгосрочного мирного урегулирования на Украине, на что нацелен и мирный план, который представили Соединенные Штаты. Помимо плана из 27 пунктов, который передала американская сторона, Россия получила еще четыре документа, которые также обсуждались в ходе переговоров Путина и Уиткоффа.
"Был документ, который содержал 27 пунктов, нам был передан, мы с ним знакомились, естественно. (...) Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались", – сказал Ушаков.
Помощник президента РФ уточнил, что стороны договорились не разглашать суть состоявшихся переговоров, но, по его словам, предстоит еще большая работа.
Стороны, по словам Ушакова, обсудили также и экономическое взаимодействие России и США, и пришли к мнению, что необходимо проявить реальное стремление к этому как в Вашингтоне, так и в Москве, так как есть огромные перспективы и возможности для сотрудничества.
По итогам переговоров была достигнута договоренность продолжить контакты на уровне помощников.
"Мы договорились на уровне представителей, помощников и других представителей продолжить контакты с американцами, в частности с этими двумя людьми, которые прибыли сегодня в Кремль", – сказал Ушаков.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию стала шестой по счету в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, затем дважды посетил страну месяцем позже: 11 апреля он встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля – уже в Москве. Пятая встреча прошла 6 августа, тогда стороны обменялись сигналами, которые в итоге позволили выйти на встречу президентов России и США на Аляске.