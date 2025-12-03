https://sputnik-georgia.ru/20251203/prezident-gruzii-vyskazalsya-za-bolee-strogie-mery-protiv-dezinformatorov-296044122.html

Президент Грузии высказался за более строгие меры против "дезинформаторов"

03.12.2025

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о необходимости более строгого отношения государства к тем гражданам, которые действуют против интересов страны и передают зарубежным структурам непроверенную информацию. Об этом глава грузинского государства сказал, отвечая на вопрос журналиста о документе, направленном экс-министром обороны Тиной Хидашели в Госдепартамент США, где утверждается, что грузинские власти помогают иранским компаниям обходить санкции. По словам президента, подобные действия должны стать предметом расследования, а их участникам необходимо обеспечить юридическую ответственность. Кавелашвили подчеркнул, что обвинения, распространяемые представителями "радикального крыла", неоднократно опровергали представители Евросоюза, Великобритании и США, которые, напротив, отмечали прозрачность действий грузинской стороны. Кавелашвили также заявил, что обвинители не смогли доказать ни связь властей с российским правительством, ни факты фальсификации выборов, ни существование "черных дыр" в экономических или политических процессах. Президент подчеркнул, что общество осознает реальную картину происходящего, а государство должно должным образом отвечать на любые попытки дискредитации страны. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Хидашели "иноагентом" и изменником родины. Он также отметил, что Грузия поддерживает нормальные отношения с Ираном, однако не помогает ему обходить международные санкции. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Также, правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

