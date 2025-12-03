https://sputnik-georgia.ru/20251203/proekt-energokabelya-cherez-chernoe-more--gruziya-potratit-25-millionov-lari-na-issledovaniya-296022387.html
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Министерству экономики Грузии выделено 25 миллионов лари на проведение геологических исследований, необходимых для строительства подводной линии электропередачи по дну Черного моря, в 2026 году, сообщило Министерство финансов Грузии.В окончательном варианте проекта бюджета на 2026 год Министерству экономики и устойчивого развития выделено 928,6 млн лари, 25 миллионов из которых предусмотрены для проекта Черноморского подводного электрокабеля. Проект подводного кабеля по дну Черного моря инициирован Грузией и предполагает экспорт электроэнергии из Грузии в Румынию. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Это крупнейший инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Протяженность подводного кабеля по дну Черного моря составит более 1 155 км (1 115 км – под водой и 40 км – по суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1 300 МВт. В целом из выделенных в бюджете на 2026 год средств для Минэкономики, суммы предусмотрены на: В парламент Грузии 30 ноября на рассмотрение был внесен окончательный вариант проекта бюджета на 2026 год, согласно которому общий объем расходной части консолидированного бюджета составляет 36,3 млрд лари. По данным Министерства финансов, в следующем году реальный экономический рост запланирован на уровне 5%, а в среднесрочной перспективе прогнозируется рост в 5,3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Проект энергокабеля через Черное море – Грузия потратит 25 миллионов лари на исследования
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Министерству экономики Грузии выделено 25 миллионов лари на проведение геологических исследований, необходимых для строительства подводной линии электропередачи по дну Черного моря, в 2026 году, сообщило Министерство финансов Грузии.
В окончательном варианте проекта бюджета на 2026 год Министерству экономики и устойчивого развития выделено 928,6 млн лари, 25 миллионов из которых предусмотрены для проекта Черноморского подводного электрокабеля.
Проект подводного кабеля по дну Черного моря инициирован Грузией и предполагает экспорт электроэнергии из Грузии в Румынию.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.
Это крупнейший инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.
Протяженность подводного кабеля по дну Черного моря составит более 1 155 км (1 115 км – под водой и 40 км – по суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1 300 МВт.
В целом из выделенных в бюджете на 2026 год средств для Минэкономики, суммы предусмотрены на:
Развитие предпринимательства – 232,7 млн лари;
Содействие развитию туризма – 65,1 млн лари;
Развитие инноваций и технологий в Грузии – 156,4 млн лари;
Покрытие обязательств, принятых по международным соглашениям в сфере транспорта, и субсидирование транспортных расходов – 27 млн лари;
Строительство и ремонт линий электропередачи – 222 млн лари, включая 25 млн лари на геологоразведку, необходимую для строительства Черноморской подводной линии электропередачи;
Проект по созданию накопителей энергии (АБР) – 35,0 млн лари;
На строительство объектов водной инфраструктуры, необходимых для глубоководного порта Анаклия – 50,0 млн лари.
В парламент Грузии 30 ноября на рассмотрение был внесен окончательный вариант проекта бюджета на 2026 год, согласно которому общий объем расходной части консолидированного бюджета составляет 36,3 млрд лари. По данным Министерства финансов, в следующем году реальный экономический рост запланирован на уровне 5%, а в среднесрочной перспективе прогнозируется рост в 5,3%.