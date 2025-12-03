https://sputnik-georgia.ru/20251203/razrushili-sobstvennyy-avtoritet--reaktsiya-gruzii-na-korruptsionnyy-skandal-v-es-296045518.html

Разрушили собственный авторитет – реакция Грузии на коррупционный скандал в ЕС

Проблема коррупции куда более актуальна внутри Евросоюза, чем в тех странах, на которые "еврочиновники привыкли указывать пальцем", утверждает политик 03.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Европейские структуры предпочитают "искать соринку в чужих глазах", вместо того чтобы обратить внимание на собственные коррупционные проблемы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипломатической службы ЕС, а также задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Среди задержанных – бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини и экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино. По его словам, проблема коррупции куда более актуальна внутри Евросоюза, чем в тех странах, на которые "еврочиновники привыкли указывать пальцем". Такая риторика, по мнению депутата, не способствует конструктивному диалогу и не отражает реальную ситуацию в странах-партнерах. С критикой ЕС выступил и член парламентского большинства Георгий Сосиашвили. Депутат напомнил, что ряд высокопоставленных европейских чиновников обвиняли Грузию в антидемократических процессах, однако сегодня именно Евросоюз оказался в сложном положении. "Они разрушили авторитет ЕС, сами погрязли в коррупции и ведут объединение к распаду. Это крайне печально", – отметил Сосиашвили. Федеральная полиция Бельгии по запросу EPPO провела обыски в нескольких зданиях Европейского колледжа в Брюгге, в штаб-квартире дипломатической службы ЕС в Брюсселе, а также в домах подозреваемых. В прокуратуре подтвердили, что расследование связано с проектом Дипломатической академии ЕС – девятимесячной программой подготовки молодых дипломатов стран-членов. Реализация проекта по итогам тендера была поручена Европейскому колледжу в Бельгии в 2021-2022 годах. Перед началом обысков EPPO запросила снятие иммунитета с нескольких подозреваемых, и эти запросы были удовлетворены. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

