Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 13,1%, а старых квартир снизились на 4% 03.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в октябре 2025 года вырос на 9% по сравнению с октябрем 2024 года – всего было продано 4,2 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 25,2% и составил около 336 миллионов долларов. Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 13,1%, а на вторичном рынке снизились на 4%. В новостройках в столице Грузии в октябре средневзвешенная цена квартир выросла на 25,1% рядом с центром, на 11,8% – в центре, а в спальных районах – на 9,9%, составив в среднем 1 193 доллара за квадратный метр. На вторичном рынке стоимость квадратного метра выросла на 13,8% в спальных районах, в центре – на 8,7%, а рядом с центром – на 9,8%, достигнув 1 245 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – было реализовано 41,3 тысячи объектов. За этот период объем рынка увеличился на 12% и составил почти 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

