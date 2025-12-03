https://sputnik-georgia.ru/20251203/spiker-parlamenta-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-mid-indii-chto-obsudili-storony-296043772.html

Спикер парламента Грузии встретился с главой МИД Индии: что обсудили стороны?

Спикер парламента Грузии встретился с главой МИД Индии: что обсудили стороны?

03.12.2025

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Динамику отношений между Грузией и Индией обсудили на встрече спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Встреча состоялась в рамках продолжающегося официального визита Шалвы Папуашвили в Индию. Это первый в истории официальный визит на таком высоком уровне из Грузии."Сегодня мы говорили о назначении посла, процедура идет полным ходом, и мы будем рады принять индийского посла в ближайшем будущем. Конечно, мы говорили о динамике двусторонних отношений. Скоро состоится очередной раунд внешнеполитических консультаций между министерствами иностранных дел", – заявил Папуашвили. По его словам, важно работать как над вопросом либерализации визового режима, так и свободной торговли. "Мы говорили о потенциале, который есть у Грузии, региона и Среднего коридора для Индии, в том числе с точки зрения инвестиций. Я рад, что у нас состоялось дружеское знакомство с министром иностранных дел, который бывал в Грузии", – сказал Папуашвили. В первый день визита Папуашвили принял председатель нижней палаты парламента Индии Ом Бирла. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В 2024 году Индия приняла решение открыть свое посольство в Тбилиси Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

