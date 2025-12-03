https://sputnik-georgia.ru/20251203/tbilisi--gorod-polnyy-dobroty--kaladze-ozvuchil-slogan-stolitsy-na-novyy-god-296046161.html

"Тбилиси – город, полный доброты" – Каладзе озвучил слоган столицы на Новый год

"Тбилиси – город, полный доброты" – Каладзе озвучил слоган столицы на Новый год

Sputnik Грузия

Наше новогоднее пожелание – чтобы в повседневной жизни города царило больше доброты, любви и уважения, сказал мэр 03.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-03T20:20+0400

2025-12-03T20:20+0400

2025-12-03T20:20+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

новый год

новый год 2026

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285232280_271:0:2744:1391_1920x0_80_0_0_fb3e20ea692bb61d97bfbd37086aa193.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. "Город, полный доброты" – таким станет новогодний слоган Тбилиси на новый 2026 год, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Главную новогоднюю елку Тбилиси в этом году установят на площади Первой Республики, а не у здания парламента на проспекте Руставели. Торжественное включение новогодней елки и иллюминации в столице состоится 12 декабря."В этом году новогодним слоганом будет "Город, полный доброты". Наше новогоднее пожелание – чтобы в нашей повседневной жизни царило больше доброты, любви и уважения, потому что никому не нравятся обстановка и положение, в которых находится общество", – сказал Каладзе в начале заседания городского правительства. По его словам, население устало от напряжения, оскорблений, ругательств и взаимного отчуждения. "Я понимаю, что у нас могут быть разные взгляды, даже политические, но все это должно быть цивилизованно, не должно напрягать общество", – отметил Каладзе. По его словам, новогодние лозунги в первую очередь связаны с достигнутыми за год результатами, успехами и тем духом, который движет обществом по отношению к городу. "Учитывая процессы, происходящие в мире и в нашей стране, я думаю, то, что больше всего нас укрепит, что является главной движущей силой и мотиватором во всех добрых делах, – это доброта. Я думаю, что мы должны быть добрее друг к другу, к нашему городу, к нуждающимся людям", – отметил Каладзе. Новогодний слоган Тбилиси уже стал традицией. Так, в 2018-м это был "Город, полный любви", в 2020 году – "Тбилиси – город, полный солидарности", в 2021 году – "Город, полный жизни", в 2022-м – "Город, полный мира". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год, новый год 2026