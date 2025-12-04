https://sputnik-georgia.ru/20251204/296058986.html
Путин: "План Трампа" был разделен, и каждый аспект обсуждается отдельно
Sputnik Грузия
Президент РФ в минувший вторник в Кремле принял спецпосланника американского лидера, который привез в Москву предложения Вашингтона по урегулированию конфликта... 04.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-04T12:15+0400
2025-12-04T12:15+0400
2025-12-04T13:50+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251843984_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fd3e652bfd9bcbfc8e9d06e23e168ae6.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. США представили так называемый "план Трампа" в виде четырех отдельных блоков и предложили вести переговоры по каждому из них по раздельности; сам документ, как уточнил президент России Владимир Путин, включает 27 пунктов, сообщает РИА Новости.Как сообщалось, 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привез в Москву предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.Глава РФ в ходе интервью индийскому СМИ подчеркнул, что предложения, которые привезла в столицу России американская сторона, были основаны на договоренностях, достигнутых им и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже.Путин также отметил, что пока говорить о том, что конкретно подходит Москве из предложенного Вашингтоном, рано, поскольку преждевременные заявления могут нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.Между тем он заявил, что обсудил с Уиткоффом вопросы по Украине, с которыми не согласна Россия."Да, такие вопросы были, мы их обсуждали", – ответил Путин на соответствующий вопрос India Today.
12:15 04.12.2025 (обновлено: 13:50 04.12.2025)
Президент РФ в минувший вторник в Кремле принял спецпосланника американского лидера, который привез в Москву предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik.
США представили так называемый "план Трампа" в виде четырех отдельных блоков и предложили вести переговоры по каждому из них по раздельности; сам документ, как уточнил президент России Владимир Путин, включает 27 пунктов, сообщает
РИА Новости.
"Они (пункты – Sputnik) обсуждаются. Они (США – Sputnik) разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно", – сказал Владимир Путин.
Как сообщалось, 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привез в Москву предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Глава РФ в ходе интервью индийскому СМИ подчеркнул, что предложения, которые привезла в столицу России американская сторона, были основаны на договоренностях, достигнутых им и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже.
"То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске", – сказал он.
Путин также отметил, что пока говорить о том, что конкретно подходит Москве из предложенного Вашингтоном, рано, поскольку преждевременные заявления могут нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.
Между тем он заявил, что обсудил с Уиткоффом вопросы по Украине, с которыми не согласна Россия.
"Да, такие вопросы были, мы их обсуждали", – ответил Путин на соответствующий вопрос India Today.