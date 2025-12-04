https://sputnik-georgia.ru/20251204/296058986.html

Путин: "План Трампа" был разделен, и каждый аспект обсуждается отдельно

04.12.2025

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. США представили так называемый "план Трампа" в виде четырех отдельных блоков и предложили вести переговоры по каждому из них по раздельности; сам документ, как уточнил президент России Владимир Путин, включает 27 пунктов, сообщает РИА Новости.Как сообщалось, 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привез в Москву предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.Глава РФ в ходе интервью индийскому СМИ подчеркнул, что предложения, которые привезла в столицу России американская сторона, были основаны на договоренностях, достигнутых им и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже.Путин также отметил, что пока говорить о том, что конкретно подходит Москве из предложенного Вашингтоном, рано, поскольку преждевременные заявления могут нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.Между тем он заявил, что обсудил с Уиткоффом вопросы по Украине, с которыми не согласна Россия."Да, такие вопросы были, мы их обсуждали", – ответил Путин на соответствующий вопрос India Today.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

