Грузин был признан лучшим футболистом Суперлиги Китая
С 2024 года Вако Казаишвили играет за Суперлигу Китая 04.12.2025
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинский футболист Вако Казаишвили был признан лучшим игроком сезона китайской Суперлиги 2025 года по версии местных изданий Zhibo8 и Dongqiudi. 32-летний атакующий полузащитник "Шаньдун Тайшань" забил 27 голов и отдал 5 результативных передач за сезон, отстав на один гол от ангольского нападающего "Бэйцзин Гоань" Фабио Абреу в гонке за звание лучшего бомбардира. В опросе приняли участие журналисты и болельщики – грузинский футболист получил 42,68% голосов. Вако Казаишвили – воспитанник тбилисской академии "Сабуртало". Успел провести два сезона в высшей лиге Грузии, прежде чем отправиться в европейское турне. В 2011 году он подписал трехлетний контракт с нидерландским "Витессом", в сезоне 2016/17 выступал за польскую "Легию" на правах аренды. В 2017-м игрок перебрался в "Сан-Хосе Эртквейкс". В 2019 году Казаишвили получил грин-карту и перестал считаться легионером. После сезона 2020 покинул клуб. С 2024 года Казаишвили играет за Суперлигу Китая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:58 04.12.2025 (обновлено: 12:16 04.12.2025)
