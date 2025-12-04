https://sputnik-georgia.ru/20251204/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-dekabrya-2025-296025138.html

Какой сегодня церковный праздник: 4 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 4 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 4 декабря отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы 04.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-04T01:01+0400

2025-12-04T01:01+0400

2025-12-04T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988400_17:322:2874:1929_1920x0_80_0_0_5bf09a6047a05e4565310814a505e27e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы.Введение во храм Пресвятой БогородицыПо православному церковному календарю 4 декабря отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.Основан праздник на церковном предании, которое повествует о том, как родители торжественно ввели в Иерусалимский храм трехлетнюю Марию – будущую Богоматерь.Установлен праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы на заре христианства, но широкое распространение в православии он получил только в IX веке.Родители Девы Марии – праведные Иоаким и Анна, по преданию, были бездетны. Молясь всю жизнь о рождении ребенка, они дали обет посвятить его Богу.Родив дочь в преклонном возрасте, праведная Анна, по указанию Ангела Божьего, назвала ее Марией, что на иврите означает "госпожа".Сдержав слово, данное Богу, родители повели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм. Три дня длилось шествие от Назарета до Иерусалима, сопровождавшееся пением священных песен.Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, а между ними шла маленькая Мария, держа их за руки. Шествие замыкали родные и знакомые.Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу к ней с пением вышли священники во главе с первосвященником Захарией. Марию к входу в Иерусалимский храм подвела праведная Анна.В храм вела лестница из 15 высоких ступеней. Будущая Богоматерь, как только ее поставили на первую ступень, быстро поднялась по крутой лестнице и подошла к первосвященнику, ожидавшему ее на верхней площадке.Захария, взяв Марию за руку, по внушению свыше, ввел будущую Божью Матерь в святая святых, куда из всех людей раз в год с очистительной жертвенной кровью входил только первосвященник. Этим была явлена особая роль Девы в судьбе человечества.Родители Марии вернулись домой, а она осталась при храме в помещении для девственниц.Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенной также осталась жизнь Девы Марии в Иерусалимском храме.Согласно сведениям, сохранившимся в церковном предании, в Иерусалимском храме Дева Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев – постоянно молилась, читала Священное Писание и занималась рукоделием.ИмениныПо церковному календарю 4 декабря именины отмечают Александр, Варвара, Прокоп, Ярополк и Мария.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников