Хвича Кварацхелия попал в шорт-лист премии Globe Soccer Awards
Хвича Кварацхелия попал в шорт-лист премии Globe Soccer Awards
Лучших футболистов выберут по итогам календарного год, с учетом второй половины предыдущего сезона и начала текущего сезона 2025/26 04.12.2025
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Премия Globe Soccer Awards объявила имена финалистов 2025 года, среди которых грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия. Премия была учреждена в 2010 году по инициативе УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Европейской ассоциации игроков. После первого отбора номинантов окончательный список финалистов был составлен болельщиками. Теперь победителей будут определять болельщики и жюри, состоящее из бывших игроков, тренеров, агентов и журналистов. Лучших футболистов выберут по итогам календарного год, с учетом второй половины предыдущего сезона и начала текущего сезона 2025/26. Победители будут объявлены 28 декабря 2025 года. Финалисты Globe Soccer Awards: Лучший игрок 2025 года: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Эрлинг Холанд, Ашраф Хакими, Винисиус, Хвича Кварацхелия,Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Нуно Мендес, Коул Палмер, Педри, Рафинья, Мохамед Салах и Ламин Ямаль. Лучший нападающий 2025 года: Усман Дембеле, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Рафинья, Мохамед Салах и Ламин Ямаль. В прошлом году лучшим игроком назвали Винисиус Жуниор. Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Лучших футболистов выберут по итогам календарного год, с учетом второй половины предыдущего сезона и начала текущего сезона 2025/26
