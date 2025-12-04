https://sputnik-georgia.ru/20251204/krupnaya-skhema-nezakonnogo-sbyta-nefti-arestovany-rukovoditeli-batumskogo-terminala-296064709.html
Крупная схема незаконного сбыта нефти: арестованы руководители Батумского терминала
2025-12-04T19:05+0400
2025-12-04T19:05+0400
2025-12-04T20:30+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/10/250061527_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_1b818190f4c014a8963dbdd30929c91e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала трех руководителей ООО "Батумский нефтяной терминал", граждан Казахстана, по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в особо крупном размере в обход грузинской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства. Как установило следствие, руководство ООО "Батумский нефтяной терминал" незаконно, в обход таможни, присвоило 10 тысяч тонн незадекларированной сырой нефти стоимостью свыше 15 млн лари, находящейся в резервуарах терминала. Чтобы скрыть хищение, в резервуары долили низкокачественные, загрязненные нефтепродукты. По делу продолжаются интенсивные следственные действия, направленные на установление других участников преступной группы, размера ущерба бюджету и фактов последующей реализации контрабандной нефти. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:05 04.12.2025 (обновлено: 20:30 04.12.2025)
