https://sputnik-georgia.ru/20251204/krupnaya-skhema-nezakonnogo-sbyta-nefti-arestovany-rukovoditeli-batumskogo-terminala-296064709.html

Крупная схема незаконного сбыта нефти: арестованы руководители Батумского терминала

Крупная схема незаконного сбыта нефти: арестованы руководители Батумского терминала

Sputnik Грузия

По данным следствия, руководство ООО "Батумский нефтяной терминал" незаконно, в обход таможни, присвоило 10 тысяч тонн незадекларированной сырой нефти 04.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-04T19:05+0400

2025-12-04T19:05+0400

2025-12-04T20:30+0400

грузия

происшествия

новости

батумский нефтяной терминал

казахстан

следственная служба минфина грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/10/250061527_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_1b818190f4c014a8963dbdd30929c91e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала трех руководителей ООО "Батумский нефтяной терминал", граждан Казахстана, по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в особо крупном размере в обход грузинской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства. Как установило следствие, руководство ООО "Батумский нефтяной терминал" незаконно, в обход таможни, присвоило 10 тысяч тонн незадекларированной сырой нефти стоимостью свыше 15 млн лари, находящейся в резервуарах терминала. Чтобы скрыть хищение, в резервуары долили низкокачественные, загрязненные нефтепродукты. По делу продолжаются интенсивные следственные действия, направленные на установление других участников преступной группы, размера ущерба бюджету и фактов последующей реализации контрабандной нефти. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, батумский нефтяной терминал, казахстан, следственная служба минфина грузии