Курс лари на четверг – 2,7010 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,7010 GEL/$
Sputnik Грузия
04.12.2025, Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 декабря в размере 2,7010 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 декабря в размере 2,7010 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.