Курс лари на четверг – 2,7010 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7010 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 04.12.2025

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 декабря в размере 2,7010 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.

