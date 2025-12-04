https://sputnik-georgia.ru/20251204/narkotiki-pod-vidom-detskogo-pitaniya-pytalis-provezti-v-gruziyu-296058634.html

Наркотики под видом детского питания пытались провезти в Грузию

Наркотики под видом детского питания пытались провезти в Грузию

Sputnik Грузия

Правонарушитель тайно поместил в свою дорожную сумку наркотические вещества в герметичных банках, предназначенных для детского питания 04.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-04T15:55+0400

2025-12-04T15:55+0400

2025-12-04T15:55+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский международный аэропорт

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/14/277865669_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_306305d23afabbb31b84a81458415da1.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники таможни Тбилисского международного аэропорта пресекли попытку ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере, замаскированных под детское питание, говорится в сообщении Службы доходов синистерства финансов.По информации ведомства, сотрудники таможни нашли у иностранца более 760 граммов МДМА, 762 грамма клефедрона и более полукилограмма психотропного вещества кетамина. В результате проведения рентгенологического досмотра багажа иностранца сотрудником таможни было обнаружено содержимое, вызывающее подозрения, после чего уполномоченное лицо промаркировало багаж специальной самоклеящейся наклейкой красного цвета и подвергло его дополнительному физическому осмотру. Правонарушитель тайно поместил в свою дорожную сумку наркотические вещества в герметичных банках, предназначенных для детского питания. Материалы дела переданы в соответствующие службы МВД для дальнейшего реагирования.Как отметили в ведомстве, Служба доходов Минфина и МВД Грузии координируют и постоянно осуществляют строжайший мониторинг таможенных границ, и контроль в этом направлении будет продолжен и в дальнейшем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, тбилиси