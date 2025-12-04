https://sputnik-georgia.ru/20251204/narkotiki-pod-vidom-detskogo-pitaniya-pytalis-provezti-v-gruziyu-296058634.html
Наркотики под видом детского питания пытались провезти в Грузию
Наркотики под видом детского питания пытались провезти в Грузию
04.12.2025
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники таможни Тбилисского международного аэропорта пресекли попытку ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере, замаскированных под детское питание, говорится в сообщении Службы доходов синистерства финансов.По информации ведомства, сотрудники таможни нашли у иностранца более 760 граммов МДМА, 762 грамма клефедрона и более полукилограмма психотропного вещества кетамина. В результате проведения рентгенологического досмотра багажа иностранца сотрудником таможни было обнаружено содержимое, вызывающее подозрения, после чего уполномоченное лицо промаркировало багаж специальной самоклеящейся наклейкой красного цвета и подвергло его дополнительному физическому осмотру. Правонарушитель тайно поместил в свою дорожную сумку наркотические вещества в герметичных банках, предназначенных для детского питания. Материалы дела переданы в соответствующие службы МВД для дальнейшего реагирования.Как отметили в ведомстве, Служба доходов Минфина и МВД Грузии координируют и постоянно осуществляют строжайший мониторинг таможенных границ, и контроль в этом направлении будет продолжен и в дальнейшем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники таможни Тбилисского международного аэропорта пресекли попытку ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере, замаскированных под детское питание, говорится в сообщении Службы доходов синистерства финансов.
По информации ведомства, сотрудники таможни нашли у иностранца более 760 граммов МДМА, 762 грамма клефедрона и более полукилограмма психотропного вещества кетамина.
В результате проведения рентгенологического досмотра багажа иностранца сотрудником таможни было обнаружено содержимое, вызывающее подозрения, после чего уполномоченное лицо промаркировало багаж специальной самоклеящейся наклейкой красного цвета и подвергло его дополнительному физическому осмотру.
Правонарушитель тайно поместил в свою дорожную сумку наркотические вещества в герметичных банках, предназначенных для детского питания.
Материалы дела переданы в соответствующие службы МВД для дальнейшего реагирования.
Как отметили в ведомстве, Служба доходов Минфина и МВД Грузии координируют и постоянно осуществляют строжайший мониторинг таможенных границ, и контроль в этом направлении будет продолжен и в дальнейшем.