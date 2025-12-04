https://sputnik-georgia.ru/20251204/peregovory-v-vene-bochorishvili-provela-ryad-vstrech-v-ramkakh-ministeriala-obse-296057982.html

Переговоры в Вене: Бочоришвили провела ряд встреч в рамках министериала ОБСЕ

Переговоры в Вене: Бочоришвили провела ряд встреч в рамках министериала ОБСЕ

04.12.2025

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках продолжающегося в Вене министериала ОБСЕ встретилась с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу и представителем по вопросам свободы СМИ Яном Брату, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили принимает участие в 32-й по счету встрече Совета министров ОБСЕ. Встреча проходит с 3 по 5 декабря в Вене. По приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Финляндии Элины Валтонен, мероприятие собрало министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству. На встрече с Брату министр Бочоришвили уделила особое внимание проведению целенаправленных дезинформационных кампаний против Грузии, направленных против стабильности страны, и подчеркнула роль офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в борьбе с этими угрозами. В то же время министр отметила, что обеспечение свободы слова, свободной и плюралистической медиасреды является одним из главных приоритетов правительства Грузии. "Мы обсудили вызовы, существующие в пространстве ОБСЕ как в отношении свободы СМИ, так и их независимости", – заявила Бочоришвили. На встрече также обсуждалась роль СМИ в политических процессах и общественной жизни страны. "Грузия является государством-участником ОБСЕ, и, конечно же, сотрудничество в рамках институтов ОБСЕ важно для нас. Мы продолжим консультации и работу с нашими партнерами", – добавила Бочоришвили. В рамках министериала Бочоришвили встретилась также с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. "Мы регулярно проводим диалог и встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ. Грузия является государством-участником ОБСЕ. Сотрудничество в этом формате важно для нас. Именно в этом формате обсуждаются вопросы безопасности Грузии", – заявила Бочоришвили. По ее словам, на встрече обсуждались текущие процессы в регионе, вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью страны, а также роль ОБСЕ в этих процессах. В рамках продолжающегося в Вене заседания Совета министров Бочоришвили также встретится председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

