Путин с двухдневным визитом прибыл в Индию

Путин с двухдневным визитом прибыл в Индию

Официальные переговоры на высшем уровне запланированы на пятницу, стороны по их итогам подпишут ряд документов 04.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Борт президента РФ Владимира Путина приземлился вечером в четверг на авиабазе ВВС Индии Палам, российский лидер прилетел в страну с двухдневным визитом, передает Sputnik.Авиабаза, куда прибыл лайнер, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры ВВС Индии – она была построена британцами во время Второй мировой войны. Часть аэродрома интегрирована в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди. База используется для перелетов высших госдеятелей Индии, встреч высокопоставленных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов ВС.Президента РФ у трапа встретил индийский премьер Нарендра Моди, был построен почетный караул, исполнены национальные индийские танцы.Путин будет находиться в Нью-Дели 4 и 5 декабря – он прибыл в Индию по приглашению Моди.Ожидается, что высшие лица проведут в четверг неформальную беседу тет-а-тет в закрытом формате.В пятницу, 5 декабря, в столице Индии состоятся официальные переговоры на высшем уровне. Планируется, что по их итогам стороны подпишут пакет межправительственных документов и ряд коммерческих соглашений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

