https://sputnik-georgia.ru/20251204/putin-s-dvukhdnevnym-vizitom-pribyl-v-indiyu-296065619.html
Путин с двухдневным визитом прибыл в Индию
Путин с двухдневным визитом прибыл в Индию
Sputnik Грузия
Официальные переговоры на высшем уровне запланированы на пятницу, стороны по их итогам подпишут ряд документов 04.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-04T18:25+0400
2025-12-04T18:25+0400
2025-12-04T20:32+0400
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296065264_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_51c253022348badc370c582380af2da1.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Борт президента РФ Владимира Путина приземлился вечером в четверг на авиабазе ВВС Индии Палам, российский лидер прилетел в страну с двухдневным визитом, передает Sputnik.Авиабаза, куда прибыл лайнер, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры ВВС Индии – она была построена британцами во время Второй мировой войны. Часть аэродрома интегрирована в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди. База используется для перелетов высших госдеятелей Индии, встреч высокопоставленных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов ВС.Президента РФ у трапа встретил индийский премьер Нарендра Моди, был построен почетный караул, исполнены национальные индийские танцы.Путин будет находиться в Нью-Дели 4 и 5 декабря – он прибыл в Индию по приглашению Моди.Ожидается, что высшие лица проведут в четверг неформальную беседу тет-а-тет в закрытом формате.В пятницу, 5 декабря, в столице Индии состоятся официальные переговоры на высшем уровне. Планируется, что по их итогам стороны подпишут пакет межправительственных документов и ряд коммерческих соглашений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296065264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca766f56476cb5858f35410a6351c790.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, политика
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, политика
Путин с двухдневным визитом прибыл в Индию
18:25 04.12.2025 (обновлено: 20:32 04.12.2025)
Официальные переговоры на высшем уровне запланированы на пятницу, стороны по их итогам подпишут ряд документов
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Борт президента РФ Владимира Путина приземлился вечером в четверг на авиабазе ВВС Индии Палам, российский лидер прилетел в страну с двухдневным визитом, передает Sputnik.
Авиабаза, куда прибыл лайнер, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры ВВС Индии – она была построена британцами во время Второй мировой войны. Часть аэродрома интегрирована в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди. База используется для перелетов высших госдеятелей Индии, встреч высокопоставленных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов ВС.
Президента РФ у трапа встретил индийский премьер Нарендра Моди, был построен почетный караул, исполнены национальные индийские танцы.
Путин будет находиться в Нью-Дели 4 и 5 декабря – он прибыл в Индию по приглашению Моди.
Ожидается, что высшие лица проведут в четверг неформальную беседу тет-а-тет в закрытом формате.
В пятницу, 5 декабря, в столице Индии состоятся официальные переговоры на высшем уровне. Планируется, что по их итогам стороны подпишут пакет межправительственных документов и ряд коммерческих соглашений.