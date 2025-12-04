https://sputnik-georgia.ru/20251204/rezkiy-skachok-sluchaev-zabolevaniy-grippom-zafiksirovan-v-gruzii-296067344.html
Резкий скачок случаев заболеваний гриппом зафиксирован в Грузии
Резкий скачок случаев заболеваний гриппом зафиксирован в Грузии
Чтобы защититься от вируса гриппа, врач вновь призвал население пройти вакцинацию, которая бесплатна и доступна всем 04.12.2025
2025-12-04T22:34+0400
2025-12-04T22:34+0400
2025-12-04T22:34+0400
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Грузии регистрируется рост числа заболеваний гриппом, в настоящее время в стране циркулирует вирус типа H3N2, характеризующийся легкой передачей, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Чтобы защититься от вируса гриппа, врач вновь призвал население пройти вакцинацию, которая бесплатна и доступна всем. Он рассказал, что для этого вируса не характерно какое-либо другое, более тяжелое течение или какие-либо другие клинические проявления. "В этом году, учитывая более ранний рост заболеваемости, пик заболеваемости, возможно, придется на вторую половину декабря, но, скорее всего, на январь", – сказал Чхаидзе. Для циркулирующего в настоящее время вируса H3N2 характерен кашель, который длится более 3 недель. Так в клинике Иашвили отмечен рост числа госпитализаций, что связано с большим количеством случаев пневмонии: 32 ребенка проходят лечение с различными острыми респираторными заболеваниями, у восьми из них диагностирована пневмония. Специалисты ожидают, что вирус гриппа будет активен до апреля 2026 года. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Грузии регистрируется рост числа заболеваний гриппом, в настоящее время в стране циркулирует вирус типа H3N2, характеризующийся легкой передачей, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Чтобы защититься от вируса гриппа, врач вновь призвал население пройти вакцинацию, которая бесплатна и доступна всем.
"Именно легкость передачи и распространения привела к более раннему началу случаев заболевания гриппом в этом году и резкому росту за короткий период", - сказал Чхаидзе.
Он рассказал, что для этого вируса не характерно какое-либо другое, более тяжелое течение или какие-либо другие клинические проявления.
"В этом году, учитывая более ранний рост заболеваемости, пик заболеваемости, возможно, придется на вторую половину декабря, но, скорее всего, на январь", – сказал Чхаидзе.
Для циркулирующего в настоящее время вируса H3N2 характерен кашель, который длится более 3 недель.
Так в клинике Иашвили отмечен рост числа госпитализаций, что связано с большим количеством случаев пневмонии: 32 ребенка проходят лечение с различными острыми респираторными заболеваниями, у восьми из них диагностирована пневмония.
Специалисты ожидают, что вирус гриппа будет активен до апреля 2026 года.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.