Скандал вокруг BBC в Грузии: депутат заявил о крахе журналистского расследования

04.12.2025

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Британская медиакорпорация BBC может оказаться в сложной ситуации после того как начавшееся расследование уже выявило истинную роль так называемых источников, фигурирующих в опубликованном материале, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Ранее BBC опубликовала расследование, согласно которому власти Грузии могли применить во время разгона протестов в Тбилиси в 2024 году боевое химическое вещество "камит". В материале приводились мнения экспертов по химическому оружию, сотрудников спецназа и медиков, а также данные, якобы указывающие на использование бромбензилцианида. По словам Мачарашвили, один из ключевых респондентов BBC, который ранее выступал с уверенными заявлениями, после начала следствия изменил показания. "Как только началось расследование и его вызвали на допрос, он сразу заявил, что ничего не знает, никакого исследования не проводил. Сам факт начала расследования уже показал истинное лицо этих так называемых источников", – заявил депутат. Он отметил, что, несмотря на полемику между самими респондентами и другими участниками истории, BBC, по его словам, "неизбежно окажется ответчиком" перед партией "Грузинская мечта" и должна будет подтвердить все свои утверждения. "Источник, на основе которого BBC распространила информацию, все отрицает и на процессе скажет то же самое. Этот день скоро наступит – BBC предстанет перед “Грузинской мечтой”, и, не имея аргументов, им придется прибегнуть к помощи своего источника", – заявил Мачарашвили. Ход следствия Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное дело по публикации BBC. Следствие ведется по статьям "Превышение служебных полномочий" и "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Ранее, 2 декабря, следователи допросили нескольких респондентов BBC, в том числе врачей, чьи данные были использованы в расследовании. Врач Давид Чахунашвили сообщил, что ему задавали вопросы относительно исследования, проведенного группой медиков. Следователей интересовало, упоминалось ли в отчете вещество "камит". "В нашем исследовании об этом речи не было", – сказал он. На допрос вызвали и его брата – педиатра Константина Чахунашвили, который рассказывал BBC, что получил травму от струи водомета: кожа "горела несколько дней", а вода только усиливала жжение. Эти свидетельства BBC использовала как описание нетипичных симптомов пострадавших. Тем временем партия "Грузинская мечта" заявила о намерении подать иск против BBC в международные суды. Протест 2024 года В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

