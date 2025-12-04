https://sputnik-georgia.ru/20251204/ssha-deystvuyut-pragmatichno-v-otnoshenii-gruzii-reaktsiya-na-blokirovku-megobari-act-296061528.html

США действуют прагматично в отношении Грузии: реакция на блокировку MEGOBARI Act

Sputnik Грузия

Возвращение грузино-американских отношений на стратегический уровень идет медленно, однако прагматические шаги уже предпринимаются, считает депутат 04.12.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Недавние шаги США о прагматичном подходе Вашингтона к Тбилиси и способствуют постепенной нормализации двусторонних отношений, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Ранее лидер большинства в Сенате США, сенатор-республиканец Джон Тун, отклонил просьбу спикера Палаты представителей Майка Джонсона о включении MEGOBARI Act в Закон об авторизации обороны (NDAA). По информации The Hill, это уже второй случай за три месяца, когда Тун блокирует инициативу о включении MEGOBARI Act в NDAA. По его словам, возвращение грузино-американских отношений на стратегический уровень идет медленно, однако конкретные шаги уже предпринимаются. В качестве примера он привел быстрые кадровые решения и согласование нового посла. "Шаги предпринимаются, и отношения возвращаются в прагматические рамки. Надеюсь, что справедливые, партнерские и стратегические отношения между Грузией и США восстановятся", – добавил депутат. В то же время оппозиционный политик, лидер партии "Гирчи" Александр Раквиашвили заявил, что первоначальный вариант MEGOBARI Act был содержательным, но провалился. Последующие версии закона, по его мнению, не имеют существенного содержания и даже в случае принятия не изменят ситуацию. Еще в сентябре 2025 года конгрессмен-демократ Стив Коэн на заседании Хельсинкской комиссии заявил, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act. Что произошло с MEGOBARI Act Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии" был инициирован еще при администрации Байдена. Его автором является сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. В мае 2025 года Палата представителей Конгресса США утвердила MEGOBARI Act. Однако, по данным СМИ, MEGOBARI Act был заблокирован в Сенате США в основном по инициативе сенатора-республиканца Марквейна Маллина. Он и еще несколько сенаторов выразили обеспокоенность, что закон якобы может навредить всему грузинскому народу, а не только отдельным чиновникам. Вместо санкций сенаторы предложили дать Тбилиси шанс на диалог и пересмотр политики, прежде чем применять меры давления. По данным СМИ, в конце августа сенатору Маллину также удалось убедить лидера большинства в Сенате Джона Туна исключить MEGOBARI Act из пакета законопроекта о национальной обороне (NDAA). Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не последовало.В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

