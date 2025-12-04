https://sputnik-georgia.ru/20251204/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu-dlya-gostey-sozdayut-prazdnichnyy-gorodok---video-296060128.html

Тбилиси готовится к Новому году: для гостей создают праздничный городок – видео

Тбилиси готовится к Новому году: для гостей создают праздничный городок – видео

Sputnik Грузия

На площади Первой Республики в центре Тбилиси ведутся активные работы по обустройству “новогодней деревни”, где в праздничные дни будут проходить концерты... 04.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-04T14:05+0400

2025-12-04T14:05+0400

2025-12-04T14:47+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

новый год

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296059946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fcdf77c977cc5f1c4dce5aeaa2e737d.jpg

Главную елку страны установят здесь же, а не у парламента на проспекте Руставели, где активисты оппозиции продолжают по вечерам акции протеста. Новогодний городок на площади Первой Республики откроется 12 декабря и будет принимать гостей до 14 января. Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,3 млн лари на проведение праздничных мероприятий, иллюминацию и новогодний гала-концерт.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, тбилиси, видео