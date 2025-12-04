https://sputnik-georgia.ru/20251204/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu-dlya-gostey-sozdayut-prazdnichnyy-gorodok---video-296060128.html
Тбилиси готовится к Новому году: для гостей создают праздничный городок – видео
Тбилиси готовится к Новому году: для гостей создают праздничный городок – видео
Sputnik Грузия
На площади Первой Республики в центре Тбилиси ведутся активные работы по обустройству “новогодней деревни”, где в праздничные дни будут проходить концерты... 04.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-04T14:05+0400
2025-12-04T14:05+0400
2025-12-04T14:47+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
новый год
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296059946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fcdf77c977cc5f1c4dce5aeaa2e737d.jpg
Главную елку страны установят здесь же, а не у парламента на проспекте Руставели, где активисты оппозиции продолжают по вечерам акции протеста. Новогодний городок на площади Первой Республики откроется 12 декабря и будет принимать гостей до 14 января. Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,3 млн лари на проведение праздничных мероприятий, иллюминацию и новогодний гала-концерт.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296059946_185:0:1145:720_1920x0_80_0_0_7dd30e3aa8acdfc13fdc4584e12a18ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, тбилиси, видео
Тбилиси готовится к Новому году: для гостей создают праздничный городок – видео
14:05 04.12.2025 (обновлено: 14:47 04.12.2025)
На площади Первой Республики в центре Тбилиси ведутся активные работы по обустройству “новогодней деревни”, где в праздничные дни будут проходить концерты, ярмарки, развлекательные мероприятия.
Главную елку страны установят здесь же, а не у парламента на проспекте Руставели, где активисты оппозиции продолжают по вечерам акции протеста. Новогодний городок на площади Первой Республики откроется 12 декабря и будет принимать гостей до 14 января. Мэрия Тбилиси планирует потратить 8,3 млн лари на проведение праздничных мероприятий, иллюминацию и новогодний гала-концерт.