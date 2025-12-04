https://sputnik-georgia.ru/20251204/v-gruzii-uvelichivayutsya-shtrafy-za-negativnoe-vozdeystvie-na-ekologiyu-296040555.html

В Грузии увеличиваются штрафы за негативное воздействие на экологию

Согласно поправкам, с 500 до 2,5 тысячи лари вырастет штраф для физических лиц за продажу в неположенном месте вторичных покрышек, цветного металла, запчастей... 04.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Штрафы за негативное воздействие на экологию в Грузии увеличатся в несколько раз, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений рассматривают парламентские комитеты. Согласно поправкам, с 500 до 2,5 тысячи лари вырастет штраф для физических лиц за продажу в неположенном месте вторичных покрышек, цветного металла, запчастей к автомобилям, а также легковоспламеняющихся и ломких материалов. Для юридических лиц штраф увеличится с 1 до 5 тысяч лари. Аналогичные штрафы предполагаются и за неприменение метода влажной обработки при работе с пылящими материалами. Передвижение по территории города Тбилиси автотранспортного средства, выезжающего с территории погрузки-разгрузки пылящих материалов и/или со строительной площадки с загрязненными кузовом и/или шинами повлечет за собой штраф для физического лица в размере 2,5 тысячи лари (вместо 500), а для юридического лица – 5 тысяч лари (вместо 1 тысячи). В случае разлития бетона из бетономешалки на проезжую часть физическое лицо будет оштрафовано на 2,5 тысячи лари (вместо 500), а юридическое лицо – на 5 тысяч лари (вместо 1 тысячи). За повторные нарушения штрафы будут удвоены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

