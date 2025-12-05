https://sputnik-georgia.ru/20251205/296069497.html

Путин провел закрытую встречу с премьером Индии Моди

Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 05.12.2025

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин провёл более чем двухчасовую неформальную беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг, сообщает РИА Новости."Не знаю, что обсуждали, потому что беседа носила характер тет-а-тет и у нас еще не было контактов с нашим президентом, чтобы он мог нас в какой-то степени оповестить, о чем они беседовали", – пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что все прояснится в ходе дальнейших переговоров Путина и Моди.Неформальная встреча лидеров состоялась в четверг в резиденции премьера в Нью-Дели. Путин и Моди прибыли туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет документов.Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

