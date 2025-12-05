https://sputnik-georgia.ru/20251205/296069497.html
Путин провел закрытую встречу с премьером Индии Моди
Путин провел закрытую встречу с премьером Индии Моди
Sputnik Грузия
Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T10:30+0400
2025-12-05T10:30+0400
2025-12-05T11:55+0400
в мире
россия
владимир путин
нарендра моди
индия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296065264_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_51c253022348badc370c582380af2da1.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин провёл более чем двухчасовую неформальную беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг, сообщает РИА Новости."Не знаю, что обсуждали, потому что беседа носила характер тет-а-тет и у нас еще не было контактов с нашим президентом, чтобы он мог нас в какой-то степени оповестить, о чем они беседовали", – пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что все прояснится в ходе дальнейших переговоров Путина и Моди.Неформальная встреча лидеров состоялась в четверг в резиденции премьера в Нью-Дели. Путин и Моди прибыли туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет документов.Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296065264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca766f56476cb5858f35410a6351c790.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, владимир путин, нарендра моди, индия
в мире, россия, владимир путин, нарендра моди, индия
Путин провел закрытую встречу с премьером Индии Моди
10:30 05.12.2025 (обновлено: 11:55 05.12.2025)
Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik.
Президент России Владимир Путин провёл более чем двухчасовую неформальную беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг, сообщает
РИА Новости.
"Не знаю, что обсуждали, потому что беседа носила характер тет-а-тет и у нас еще не было контактов с нашим президентом, чтобы он мог нас в какой-то степени оповестить, о чем они беседовали", – пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что все прояснится в ходе дальнейших переговоров Путина и Моди.
Неформальная встреча лидеров состоялась в четверг в резиденции премьера в Нью-Дели. Путин и Моди прибыли туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.
Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет документов.
Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.