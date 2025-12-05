Грузия
Четверорукий кандидат и дозорная обезьяна: самые смешные фото недели
Четверорукий кандидат и дозорная обезьяна: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T17:01+0400
2025-12-05T17:16+0400
Четверорукий кандидат и дозорная обезьяна: самые смешные фото недели

17:01 05.12.2025 (обновлено: 17:16 05.12.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Yuki Iwamura

Избранный мэр Джерси-Сити Джеймс Соломон празднует победу на выборах, США

Избранный мэр Джерси-Сити Джеймс Соломон празднует победу на выборах, США - Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкДевушки из клуба зимнего плавания "Криофил" на снегу после купания в Енисее при температуре воздуха около -30 градусов Цельсия в Красноярске.
Девушки из клуба зимнего плавания Криофил на снегу после купания в Енисее при температуре воздуха около -30 градусов Цельсия - Sputnik Грузия
© Getty Images / The New Zealand Herald/Dean Purcell

Парад Санта-Клауса в Окленде, Новая Зеландия.

Парад Санта-Клауса в Окленде, Новая Зеландия. - Sputnik Грузия
© AP Photo / Lynne Sladky

Посетительница смотрит на робота, похожего на Илона Маска, на инсталляции под названием "Обычные животные" художника Бипла на выставке Art Basel Miami Beach в Майами-Бич.

Посетительница смотрит на робота, похожего на Илона Маска, на инсталляции под названием &quot;Обычные животные&quot; художника Бипла на выставке Art Basel Miami Beach в Майами-Бич. - Sputnik Грузия
© AP Photo / Damian Dovarganes

Бегуны принимают участие в благотворительном забеге в День благодарения в центре Лос-Анджелеса.

Бегуны принимают участие в благотворительном забеге в День благодарения в центре Лос-Анджелеса. - Sputnik Грузия
© AP Photo / Millie Turner

Актриса Гвендолин Кристи позирует фотографам на церемонии вручения премии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.

Актриса Гвендолин Кристи позирует фотографам на церемонии вручения премии The Fashion Awards 2025 в Лондоне. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Hesham Elsherif

Клоуны выступают перед полицейскими во время демонстрации протеста против учредительного съезда нового молодёжного крыла ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" в Гиссене.

Клоуны выступают перед полицейскими во время демонстрации протеста против учредительного съезда нового молодёжного крыла ультраправой политической партии &quot;Альтернатива для Германии&quot; в Гиссене. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Omar Havana

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. - Sputnik Грузия
© Getty Images / NurPhoto/Safal Prakash Shrestha

Обезьяна смотрит на Катманду.

Обезьяна смотрит на Катманду. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

Журналисты и кошка на совместной церемонии благословения христианских конфессий в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Журналисты и кошка на совместной церемонии благословения христианских конфессий в соборе Святого Георгия в Стамбуле. - Sputnik Грузия
