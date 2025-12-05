https://sputnik-georgia.ru/20251205/296076824.html
Четверорукий кандидат и дозорная обезьяна: самые смешные фото недели
Четверорукий кандидат и дозорная обезьяна: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T17:01+0400
2025-12-05T17:01+0400
2025-12-05T17:16+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296077585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab7484731ab8e2c9fd9368fd6776647c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296077585_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_1b0170eeab3ff4fd4f84e4a4def050b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Четверорукий кандидат и дозорная обезьяна: самые смешные фото недели
17:01 05.12.2025 (обновлено: 17:16 05.12.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Yuki Iwamura
Избранный мэр Джерси-Сити Джеймс Соломон празднует победу на выборах, США
Избранный мэр Джерси-Сити Джеймс Соломон празднует победу на выборах, США
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкДевушки из клуба зимнего плавания "Криофил" на снегу после купания в Енисее при температуре воздуха около -30 градусов Цельсия в Красноярске.
Девушки из клуба зимнего плавания "Криофил" на снегу после купания в Енисее при температуре воздуха около -30 градусов Цельсия в Красноярске.
© Getty Images / The New Zealand Herald/Dean Purcell
Парад Санта-Клауса в Окленде, Новая Зеландия.
Парад Санта-Клауса в Окленде, Новая Зеландия.
© AP Photo / Lynne Sladky
Посетительница смотрит на робота, похожего на Илона Маска, на инсталляции под названием "Обычные животные" художника Бипла на выставке Art Basel Miami Beach в Майами-Бич.
Посетительница смотрит на робота, похожего на Илона Маска, на инсталляции под названием "Обычные животные" художника Бипла на выставке Art Basel Miami Beach в Майами-Бич.
© AP Photo / Damian Dovarganes
Бегуны принимают участие в благотворительном забеге в День благодарения в центре Лос-Анджелеса.
Бегуны принимают участие в благотворительном забеге в День благодарения в центре Лос-Анджелеса.
© AP Photo / Millie Turner
Актриса Гвендолин Кристи позирует фотографам на церемонии вручения премии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.
Актриса Гвендолин Кристи позирует фотографам на церемонии вручения премии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.
© Getty Images / Hesham Elsherif
Клоуны выступают перед полицейскими во время демонстрации протеста против учредительного съезда нового молодёжного крыла ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" в Гиссене.
Клоуны выступают перед полицейскими во время демонстрации протеста против учредительного съезда нового молодёжного крыла ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" в Гиссене.
© Getty Images / Omar Havana
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
© Getty Images / NurPhoto/Safal Prakash Shrestha
Обезьяна смотрит на Катманду.
Обезьяна смотрит на Катманду.
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk
Журналисты и кошка на совместной церемонии благословения христианских конфессий в соборе Святого Георгия в Стамбуле.
Журналисты и кошка на совместной церемонии благословения христианских конфессий в соборе Святого Георгия в Стамбуле.