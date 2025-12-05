https://sputnik-georgia.ru/20251205/borba-s-nelegalami-v-gruzii--vydvoreniyu-podlezhat-28-inostrantsev-296073644.html
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 28 иностранцев
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 05.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 28 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. На основании полученной информации, сотрудники ведомства провели проверки по конкретным местам с целью выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований. Среди задержанных – граждане Индии, Ирана, Судана, Бангладеш, Непала, Нигерии, Турции, Туркменистана, Египта, Ливана, Иордании, Китая, Кувейта и России. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. "В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
