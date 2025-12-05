https://sputnik-georgia.ru/20251205/chto-delat-s-avtokhlamom-v-gruzii-ischut-reshenie-ekologicheskoy-problemy-296068755.html
Что делать с автохламом? В Грузии ищут решение экологической проблемы
Что делать с автохламом? В Грузии ищут решение экологической проблемы
В рамках Кодекса управления отходами уже утверждены четыре технических регламента – по батареям, аккумуляторам, шинам, электронным отходам и отработанным... 05.12.2025, Sputnik Грузия
Как отметил Павлиашвили, все новые инициативы должны разрабатываться при активной коммуникации с частным сектором и с согласованной позицией участников. "Одним из вызовов остается управление отходами автотранспортных средств, снятых с эксплуатации – их логистика, сортировка, разделение, переработка. Именно эти вопросы мы обсудили на рабочей встрече с автоимпортерами", – заявил Павлиашвили.
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Управление отходами автомобилей, снятых с эксплуатации, стало главной темой рабочей встречи заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломона Павлиашвили с автоимпортерами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отметил Павлиашвили, все новые инициативы должны разрабатываться при активной коммуникации с частным сектором и с согласованной позицией участников.
"Одним из вызовов остается управление отходами автотранспортных средств, снятых с эксплуатации – их логистика, сортировка, разделение, переработка. Именно эти вопросы мы обсудили на рабочей встрече с автоимпортерами", – заявил Павлиашвили.
Он напомнил, что в рамках Кодекса управления отходами уже утверждены четыре технических регламента – по батареям, аккумуляторам, шинам, электронным отходам и отработанным маслам. Однако вопрос утилизации автомобилей, снятых с эксплуатации, остается нерешенным.
"Хочу подчеркнуть, что управление отходами является важной составляющей охраны окружающей среды. Кроме того, забота об окружающей среде – это значимая социальная ответственность бизнес-сектора", – подчеркнул Павлиашвили.
Цель технического регламента, касающегося управления отходами автотранспортных средств, снятых с эксплуатации, – определить расширенные обязательства производителей и правила обращения с этими отходами, предотвратить их образование, а также обеспечить повторное использование, переработку или восстановление.