Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
Нужна ли Грузии четырехдневная рабочая неделя? Мы спросили об этом читателей "Sputnik Грузия", поскольку подобное решение все чаще обсуждается как возможный...
Нужна ли Грузии четырехдневная рабочая неделя? Мы спросили об этом читателей "Sputnik Грузия", поскольку подобное решение все чаще обсуждается как возможный ответ на усталость, выгорание и изменение привычных моделей занятости.Инфографика показывает результаты нашего опроса среди пользователей сайта и отражает мнение именно аудитории "Sputnik Грузия".
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?

14:31 05.12.2025 (обновлено: 17:49 05.12.2025)
Нужна ли Грузии четырехдневная рабочая неделя? Мы спросили об этом читателей "Sputnik Грузия", поскольку подобное решение все чаще обсуждается как возможный ответ на усталость, выгорание и изменение привычных моделей занятости.
Инфографика показывает результаты нашего опроса среди пользователей сайта и отражает мнение именно аудитории "Sputnik Грузия".
