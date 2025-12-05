https://sputnik-georgia.ru/20251205/chto-vy-dumaete-o-vvedenii-chetyrekhdnevnoy-rabochey-nedeli-296079447.html
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
Sputnik Грузия
Нужна ли Грузии четырехдневная рабочая неделя? Мы спросили об этом читателей "Sputnik Грузия", поскольку подобное решение все чаще обсуждается как возможный... 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T14:31+0400
2025-12-05T14:31+0400
2025-12-05T17:49+0400
общество
грузия
новости
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296079273_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_04b5bb5e9c4f1e8adcb8d826686280d1.png
Нужна ли Грузии четырехдневная рабочая неделя? Мы спросили об этом читателей "Sputnik Грузия", поскольку подобное решение все чаще обсуждается как возможный ответ на усталость, выгорание и изменение привычных моделей занятости.Инфографика показывает результаты нашего опроса среди пользователей сайта и отражает мнение именно аудитории "Sputnik Грузия".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296079273_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_27ae65200915f2459f8f7658618027b4.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, инфографика
общество, грузия, новости, инфографика
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
14:31 05.12.2025 (обновлено: 17:49 05.12.2025)
Нужна ли Грузии четырехдневная рабочая неделя? Мы спросили об этом читателей "Sputnik Грузия", поскольку подобное решение все чаще обсуждается как возможный ответ на усталость, выгорание и изменение привычных моделей занятости.
Инфографика показывает результаты нашего опроса среди пользователей сайта и отражает мнение именно аудитории "Sputnik Грузия".