До 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии

До 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии

05.12.2025

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Государство продолжит обеспечивать вынужденных переселенцев квартирами, и в ближайшее время свое жилье будут иметь около 2,7 тысячи семей в Рустави, Зугдиди и Боржоми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии по передаче квартир семьям вынужденных переселенцев в Тбилиси. В пятницу, 5 декабря, квартиры в грузинской столице на улице Твалчрелидзе получили 762 семьи вынужденных переселенцев. Жилой комплекс, отвечающий современным стандартам, включает в себя 11 зданий. Строительство четырех из них уже завершено. К весне 2026 года, когда жилой комплекс будет полностью достроен, здесь будут жить 2426 семей вынужденных переселенцев. Стоимость проекта – 255 миллионов лари. По его словам, совместно с министром здравоохранения ведется активная работа над планом новой программы, которая ускорит реализацию соответствующих процессов в плане переселения. "Наш подход комплексный – мы не просто возводим стены. Мы создаем полноценную среду обитания со скверами, стадионами и детскими площадками, чтобы вы и ваши дети могли жить в здоровой и комфортной обстановке", – сказал премьер. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей. В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

