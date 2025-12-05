https://sputnik-georgia.ru/20251205/do-27-tysyachi-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-v-gruzii-296080973.html
До 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
До 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Sputnik Грузия
Совместно с министром здравоохранения ведется активная работа над планом новой программы, которая ускорит реализацию соответствующих процессов в плане... 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T21:51+0400
2025-12-05T21:51+0400
2025-12-05T21:51+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
жилье для вынужденных переселенцев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296080808_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_f0708377bd6a7b24c750969ba50d958c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Государство продолжит обеспечивать вынужденных переселенцев квартирами, и в ближайшее время свое жилье будут иметь около 2,7 тысячи семей в Рустави, Зугдиди и Боржоми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии по передаче квартир семьям вынужденных переселенцев в Тбилиси. В пятницу, 5 декабря, квартиры в грузинской столице на улице Твалчрелидзе получили 762 семьи вынужденных переселенцев. Жилой комплекс, отвечающий современным стандартам, включает в себя 11 зданий. Строительство четырех из них уже завершено. К весне 2026 года, когда жилой комплекс будет полностью достроен, здесь будут жить 2426 семей вынужденных переселенцев. Стоимость проекта – 255 миллионов лари. По его словам, совместно с министром здравоохранения ведется активная работа над планом новой программы, которая ускорит реализацию соответствующих процессов в плане переселения. "Наш подход комплексный – мы не просто возводим стены. Мы создаем полноценную среду обитания со скверами, стадионами и детскими площадками, чтобы вы и ваши дети могли жить в здоровой и комфортной обстановке", – сказал премьер. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей. В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296080808_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_f7e836b55018cb591f06e5bef99e3fe2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, жилье для вынужденных переселенцев
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, жилье для вынужденных переселенцев
До 2,7 тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Совместно с министром здравоохранения ведется активная работа над планом новой программы, которая ускорит реализацию соответствующих процессов в плане переселения, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Государство продолжит обеспечивать вынужденных переселенцев квартирами, и в ближайшее время свое жилье будут иметь около 2,7 тысячи семей в Рустави, Зугдиди и Боржоми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии по передаче квартир семьям вынужденных переселенцев в Тбилиси.
В пятницу, 5 декабря, квартиры в грузинской столице на улице Твалчрелидзе получили 762 семьи вынужденных переселенцев. Жилой комплекс, отвечающий современным стандартам, включает в себя 11 зданий. Строительство четырех из них уже завершено. К весне 2026 года, когда жилой комплекс будет полностью достроен, здесь будут жить 2426 семей вынужденных переселенцев. Стоимость проекта – 255 миллионов лари.
"Масштабное строительство ведется по всей стране. Более 850 семей недавно отпраздновали новоселье в Кутаиси. Вскоре еще 2,7 тысячи семей получат квартиры в Рустави, Зугдиди и Боржоми. Наша главная цель – чтобы в ближайшие годы в Грузии не осталось аварийных так называемых мест компактного проживания", – заявил Кобахидзе.
По его словам, совместно с министром здравоохранения ведется активная работа над планом новой программы, которая ускорит реализацию соответствующих процессов в плане переселения.
"Наш подход комплексный – мы не просто возводим стены. Мы создаем полноценную среду обитания со скверами, стадионами и детскими площадками, чтобы вы и ваши дети могли жить в здоровой и комфортной обстановке", – сказал премьер.
С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей.
В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми.