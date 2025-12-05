https://sputnik-georgia.ru/20251205/gruziya-pod-ugrozoy-dezinformatsii-i-gibridnykh-atak--glava-mid-o-novykh-vyzovakh-296073869.html

Грузия под угрозой дезинформации и гибридных атак – глава МИД о новых вызовах

Грузия под угрозой дезинформации и гибридных атак – глава МИД о новых вызовах

Глава МИД отметила, что участились попытки злоупребления международными организациями и институтами в целях дезинформации 05.12.2025

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Власти Грузии обеспокоены дезинформацией, попытками подорвать доверие общества и усилить поляризацию, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ в Вене. С призывом уважать права человека и остановить демократический откат к властям Грузии в своей речи обратилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, власти должны освободить незаконно задержанных, расследовать случаи превышения полномочий со стороны правоохранителей и привлечь виновных к ответственности. "Мы глубоко обеспокоены управляемыми кампаниями дезинформации и скоординированными действиями некоторых акторов, направленными против демократических институтов и процессов в Грузии. Эти деструктивные попытки ставят целью подорвать доверие общества, усилить поляризацию и ослабить основы государства", – заявила Бочоришвили.Глава МИД отметила, что участились попытки злоупотребления международными организациями и институтами в этих целях, что, по мнению Бочоришвили, наносит ущерб их репутации и подрывает доверие общества. "Более того, стимулирование радикализации внутри страны никак не способствует региональной безопасности", – подчеркнула Бочоришвили. "В ответ на гибридные угрозы, дезинформацию и любые попытки подорвать наш суверенитет Грузия продолжает укреплять стабильность, защищая собственные демократические институты и повышая их устойчивость. Мы убеждены, что защита демократического управления и его устойчивость являются предпосылкой безопасности и благополучия не только в Грузии, но и во всей Европе", – заявила она. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

