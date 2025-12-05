https://sputnik-georgia.ru/20251205/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-296081337.html

Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни?

В Тбилиси 6 декабря ожидается погода без осадков, 7-8 декабря – дожди и туман 05.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Грузии с 6 по 8 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В Тбилиси 6 декабря ожидается погода без осадков, 7-8 декабря – дожди и туман. Температура воздуха днем составит +9... +11 градусов. По информации синоптиков, в Западной Грузии до 9 декабря ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Местами – сильный ветер восточного направления. В Восточной Грузии 6 декабря ожидается погода без осадков, а 7-8 декабря – облачная, туманная и дождливая погода. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +18...+20 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается преимущественно сухая погода. Временами будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха составит +19... +21 градус. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается преимущественно погода без осадков. Временами будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +8... +10 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) 6 декабря ожидается погода без осадков, 7-8 декабря местами – дождь и туман. На участке дороги Гори-Сурами будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха днем +9... +11 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 6 декабря ожидается погода без осадков, 7-8 декабря – дожди и туман. Температура воздуха днем составит +8... +10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 6 декабря ожидается погода без осадков, 7-8 декабря местами – дождь и туман. Температура воздуха днем +7... +9 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 6 декабря погода будет безоблачной, 7-8 декабря местами ожидаются снег и туман. Температура воздуха днем составит +4... +6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

