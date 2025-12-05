https://sputnik-georgia.ru/20251205/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-dekabrya-2025-296061792.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 5 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 5 декабря отмечают день памяти cвятых Архиппа, Филимона, Апфии, Кикилии, Валериана, Тивуртия, Максима, Менигна, Прокопия... 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T01:01+0400

2025-12-05T01:01+0400

2025-12-05T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/10/276769770_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_49e82d529ef5bb4f8fc2754321ad7c3f.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Архипп, Филимон и АпфияПо церковному календарю 5 декабря поминают cвятых Архиппа и Филимонa, апостолов от 70-ти и мученицу Апфию.Жили cвятой Филимон и его супруга Апфия в городе Колоссы (Фригия). Приняв Крещение от первоверховного апостола Павла, они превратили свой дом в дом молитвы, где собирались все верующие жители города и совершались богослужения. Сами супруги посвятили себя служению больным и обездоленным.Апостол Филимон, став епископом города Газы, проповедовал Слово Божье по всей Фригии. Во время преследования христиан при императоре Нероне (54-68) cвятые супруги, а также апостол Архипп – епископ Колосс – приняли мученическую смерть.Во время языческого праздника разъяренные язычники ворвалась в христианский храм во время богослужения. Прихожане в страхе разбежались, а Филимона, Архиппа и Апфию, схватив, повели к градоначальнику на суд.Святой Архипп скончался по дороге от побоев и нанесенных ран. А cвятых Филимона и Апфию по приказу правителя забили камнями.Святые мученикиПо церковному календарю 5 декабря поминают мучеников Кикилию, Валериана, Тивуртия и Максима, пострадавших за веру в III веке.Кикилия родилась в римской знатной семье. С юности уверовав, она усердно молилась и помогала нищим, скрывая власяницу под богатой одеждой.Святая не стала перечить родителям, когда они решили ее выдать замуж за знатного язычника Валериана, но со слезами молилась Господу, чтобы ее жених уверовал, а она сохранила девственность.Господь услышал молитвы Кикилии. Ее жених, наставленный епископом Урбаном, уверовал и обратил в истинную веру своего брата Тивуртия.Раздав часть своего имения бедным, братья стали вести благочестивую жизнь – ухаживать за больными и хоронить замученных язычниками христиан.Братьев схватили по приказу правителя Аммаха. Мучеников, отказавшихся отречься, стали беспощадно избивать плетьми. Видя непоколебимость исповедников, правитель приказал их обезглавить за городом, чтобы избежать влияния на народ.Отрядом воинов, сопровождавших cвятых на казнь, командовал Максим. Пораженный мужеством мучеников он уверовал и принял крещение со всей семьей. За исповедание христианства его забили плетьми.Имением казненных правитель завладеть не смог. Кикилия, раздав все оставшееся имущество нищим, обратила своей проповедью еще 400 человек. Разъяренный правитель после жестоких пыток приказал казнить святую. Она скончалась с молитвой на устах.МенигнПо церковному календарю 5 декабря поминают мученика Менигна, пострадавшего за веру при императоре Декии (249-251).Будущий святой был простой ремесленником, занимавшимся отбеливанием холстов. Дважды он слышал глас с небес, призывавший его пострадать за Христа. Однажды, во время преследования христиан, Ангел Господний вывел христиан из темницы.Менигн, узнав об этом, всем сердцем возлюбил Господа. Вспомнив призыв пострадать за Христа, он разорвал указ Декия, предписывавший преследовать христиан, висевший на площади, и объявил себя последователем Спасителя.Мученика, после жестоких пыток обезглавили, а из уст святого, по преданию, вылетела белоснежная горлица. Произошло это в 250 году.ПрокопийПо церковному календарю 5 декабря поминают мученика Прокопия чтеца, пострадавшего за веру в 303-м.Будущий святой служил в Иерусалимской церкви чтецом. За строгую подвижническую жизнь Господь наделил преподобного даром изгонять бесов. Святого Прокопия, схватив, доставили на суд в Кесарию Палестинскую. За отказ отречься его обезглавили.Аггава ИсмаильтянинПо церковному календарю 5 декабря поминают преподобного Аггаву Исмаильтянина, жившего в V веке.Будущий святой происходил из исмаильтян. Подвизавшись в Сирии, он стал послушником преподобного Евсевия, у которого, научившись безмолвию и внутренней молитве, жил отшельником 38 лет.Святой вел строгую подвижническую жизнь – на поясе носил вериги, никогда не сидел, не лежал и не надевал обуви. Преподобный день и ночь проводил стоя или преклонив колени, постоянно молясь. Он мирно скончался.МихаилПо церковному календарю 5 декабря поминают святого Михаила – воина, из числа первых христиан Болгарии.С юности Михаил вел благочестивую жизнь – постился, посещал больных и щедро раздавал подаяние бедным. Кроткий и смиренный юноша был назначен начальником воинской дружины в 24 года.Когда против Болгарии выступили турки, святой Михаил воодушевлял в боях своим мужеством всю дружину. Когда их союзники-греки бежали с поля боя, Михаил, пав на землю, молился со слезами о спасении христиан, а затем повёл своих воинов на врага.Ворвавшись в середину вражеских рядов, праведный Михаил обратил их в бегство, сам оставшись невредимым. Возвращаясь домой, он совершил ещё одно чудо — убил громадного змея, который выходил из озера и пожирал детей в одном из городов в Раифской пустыне.Святой Михаил, вернувшись домой, скончался через несколько дней. Произошло это в 866 году.ИмениныПо церковному календарю 5 декабря именины отмечают Прасковья, Алексей, Афанасий, Архип, Борис, Валериан, Владимир, Василий, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Марк, Павел, Прокопий, Петр, Савва, Фаддей, Филимон, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников