https://sputnik-georgia.ru/20251205/kto-prikryvaet-ekstremizm-i-terrorizm-v-gruzii--otvet-premera-296080572.html

Кто прикрывает экстремизм и терроризм в Грузии – ответ премьера

Кто прикрывает экстремизм и терроризм в Грузии – ответ премьера

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T20:48+0400

2025-12-05T20:48+0400

2025-12-05T20:48+0400

политика

грузия

новости

алеко элисашвили

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

конституционный суд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/15/295470203_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_eb8d410b26750c7959455e2b5635506e.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Внутренние политические силы, а также поддерживающие их извне прикрывают не только экстремизм, но и терроризм в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Премьер прокомментировал заявление одного из лидеров оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Григола Гегелия в защиту задержанного политика Алеко Элисашвили, обвиняемого в попытке совершения террористического акта. Конституционный суд Грузии 4 ноября текущего года принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело – Сильная Грузия") и последующем их упразднении. Правящая партия "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Второй – "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны". Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Тем самым Гегелия ответил на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что если партии не выгонят Алеко Элисашвили до понедельника, "они станут организациями, поддерживающими террористов". В целом власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. Ранее Папуашвили заявил, что Брюссель уже два месяца игнорирует и не осуждает насильственный штурм президентского дворца, совершенный 4 октября экстремистскими группами, тем самым фактически поощряя экстремизм и терроризм в стране. Дело Элисашвили Прокуратура Грузии предъявила Элисашвили обвинение в попытке совершения террористического акта. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, и попытался совершить поджог. Согласно данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, алеко элисашвили, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, конституционный суд грузии