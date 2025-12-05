Кто прикрывает экстремизм и терроризм в Грузии – ответ премьера

https://sputnik-georgia.ru/20251205/kto-prikryvaet-ekstremizm-i-terrorizm-v-gruzii--otvet-premera-296080572.html
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Внутренние политические силы, а также поддерживающие их извне прикрывают не только экстремизм, но и терроризм в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Премьер прокомментировал заявление одного из лидеров оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Григола Гегелия в защиту задержанного политика Алеко Элисашвили, обвиняемого в попытке совершения террористического акта. Конституционный суд Грузии 4 ноября текущего года принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело – Сильная Грузия") и последующем их упразднении. Правящая партия "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Второй – "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны". Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Тем самым Гегелия ответил на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что если партии не выгонят Алеко Элисашвили до понедельника, "они станут организациями, поддерживающими террористов". В целом власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. Ранее Папуашвили заявил, что Брюссель уже два месяца игнорирует и не осуждает насильственный штурм президентского дворца, совершенный 4 октября экстремистскими группами, тем самым фактически поощряя экстремизм и терроризм в стране. Дело Элисашвили Прокуратура Грузии предъявила Элисашвили обвинение в попытке совершения террористического акта. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, и попытался совершить поджог. Согласно данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".
Кто прикрывает экстремизм и терроризм в Грузии – ответ премьера
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Внутренние политические силы, а также поддерживающие их извне прикрывают не только экстремизм, но и терроризм в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Премьер прокомментировал заявление одного из лидеров оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Григола Гегелия в защиту задержанного политика Алеко Элисашвили, обвиняемого в попытке совершения террористического акта.
"Не только экстремизм, но уже и терроризм поддерживают как внутренние политические силы, так и их покровители – внешние политические силы. Они перешли от экстремизма к оправданию терроризма, и это показывает их истинное лицо. Подобные факты еще больше подкрепляют иск, поданный в Конституционный суд Грузии", – заявил премьер.
Конституционный суд Грузии 4 ноября текущего года принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело – Сильная Грузия") и последующем их упразднении.
Правящая партия "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Второй – "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны". Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.
Один из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" Григол Гегелия, делая заявление по делу Алеко Элисашвили, сказал: "Алеко – наш соратник, его никуда не выгонят. Наоборот, я хочу "предъявить вину" Шалве Папуашвили (спикер-парламента, прим.). Алеко Элисашвили вылил бензин на стул за 40 лари, а Шалва Папуашвили и его режим травили сотни тысяч грузин, включая детей, что является терроризмом".
Тем самым Гегелия ответил на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что если партии не выгонят Алеко Элисашвили до понедельника, "они станут организациями, поддерживающими террористов".
В целом власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.
Ранее Папуашвили заявил, что Брюссель уже два месяца игнорирует и не осуждает насильственный штурм президентского дворца, совершенный 4 октября экстремистскими группами, тем самым фактически поощряя экстремизм и терроризм в стране.
Прокуратура Грузии предъявила Элисашвили обвинение в попытке совершения террористического акта. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Следствием установлено, что 29 ноября текущего года на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, и попытался совершить поджог.
Согласно данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве.
На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".