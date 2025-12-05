https://sputnik-georgia.ru/20251205/novyy-rekord---tbilisskiy-aeroport-prinyal-5-millionnogo-passazhira-296080360.html

Новый рекорд – Тбилисский аэропорт принял 5-миллионного пассажира

Новый рекорд – Тбилисский аэропорт принял 5-миллионного пассажира

Sputnik Грузия

Пятым миллионным пассажиром стал гражданин Франции Пьер Берре, совершивший рейс из Тбилиси в Париж 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T19:54+0400

2025-12-05T19:54+0400

2025-12-05T20:34+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

тбилисский международный аэропорт

tav georgia

туризм

авиасообщение в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/05/296080011_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_43ef2feeeccaca6eb74cb0bc22c5257a.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели принял 5-миллионного пассажира с начала года, что является беспрецедентным событием в истории как самого аэропорта, так и гражданской авиации Грузии в целом, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми. Пятым миллионным пассажиром стал гражданин Франции Пьер Берре, совершивший рейс из Тбилиси в Париж. В аэропорту Тбилиси состоялась символическая церемония награждения пятимиллионного пассажира, организованная компанией TAV Georgia. По ее словам, в 2025 году TAV Georgia исполняется 20 лет с момента начала работы в Грузии. Ровно 20 лет назад, когда TAV Airports начала свою деятельность в Грузии, годовой пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту составлял 540 тысяч человек. "Хочу также отметить один очень важный показатель. За эти 20 лет наша компания обслужила более 50 миллионов пассажиров в Тбилиси и Батуми. Сегодня, спустя 20 лет, главный международный аэропорт страны обладает гораздо большим потенциалом. Мы видим, что пассажиропоток растет из года в год", – сказала Закарадзе. Как отметила Закарадзе, компания готова вкладывать дополнительные средства в развитие аэропортов, находящихся под ее управлением. По информации TAV Georgia, в текущем году международные аэропорты Тбилиси и Батуми демонстрируют рекордный пассажиропоток, и по расчетам компании оба аэропорта завершат год 6,6 млн пассажиров.Согласно данным за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост в Тбилиси составил 13%, а в Батуми – 30%. Оба аэропорта, управляемые TAV Georgia, обслужили в общей сложности более 6,1 млн пассажиров за 11 месяцев 2025 года. Кроме того, 12 августа 2025 года стало рекордным для Тбилисского международного аэропорта, когда было принято и отправлено в общей сложности 97 рейсов с 21 959 пассажирами. 24 августа стало рекордным для Батуми, когда аэропорт принял и отправил 35 рейсов и обслужил 8 446 пассажиров. Компания TAV Georgia начала свою деятельность в Грузии в 2005 году и с тех пор построила и развила два международных аэропорта страны – в Тбилиси и Батуми. Сегодня в компании работает более 1,9 тысячи человек. За последние 20 лет инвестиции TAV Georgia превысили 230 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, туризм, авиасообщение в грузии