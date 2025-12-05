https://sputnik-georgia.ru/20251205/novyy-rekord---tbilisskiy-aeroport-prinyal-5-millionnogo-passazhira-296080360.html
Новый рекорд – Тбилисский аэропорт принял 5-миллионного пассажира
Новый рекорд – Тбилисский аэропорт принял 5-миллионного пассажира
19:54 05.12.2025 (обновлено: 20:34 05.12.2025)
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели принял 5-миллионного пассажира с начала года, что является беспрецедентным событием в истории как самого аэропорта, так и гражданской авиации Грузии в целом, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми.
Пятым миллионным пассажиром стал гражданин Франции Пьер Берре, совершивший рейс из Тбилиси в Париж. В аэропорту Тбилиси состоялась символическая церемония награждения пятимиллионного пассажира, организованная компанией TAV Georgia.
"Сегодня 5 декабря, и мы обслужили в нашем аэропорту пятимиллионного пассажира в этом году. 9 октября мы отметили рекордное число в Батуми, где впервые в истории был зафиксирован миллионный пассажир за год. Это начало очень важного нового этапа для нашей компании", – заявила генеральный менеджер Tav Georgia Тея Закарадзе.
По ее словам, в 2025 году TAV Georgia исполняется 20 лет с момента начала работы в Грузии. Ровно 20 лет назад, когда TAV Airports начала свою деятельность в Грузии, годовой пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту составлял 540 тысяч человек.
"Хочу также отметить один очень важный показатель. За эти 20 лет наша компания обслужила более 50 миллионов пассажиров в Тбилиси и Батуми. Сегодня, спустя 20 лет, главный международный аэропорт страны обладает гораздо большим потенциалом. Мы видим, что пассажиропоток растет из года в год", – сказала Закарадзе.
Как отметила Закарадзе, компания готова вкладывать дополнительные средства в развитие аэропортов, находящихся под ее управлением.
По информации TAV Georgia, в текущем году международные аэропорты Тбилиси и Батуми демонстрируют рекордный пассажиропоток, и по расчетам компании оба аэропорта завершат год 6,6 млн пассажиров.
Согласно данным за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост в Тбилиси составил 13%, а в Батуми – 30%. Оба аэропорта, управляемые TAV Georgia, обслужили в общей сложности более 6,1 млн пассажиров за 11 месяцев 2025 года.
Кроме того, 12 августа 2025 года стало рекордным для Тбилисского международного аэропорта, когда было принято и отправлено в общей сложности 97 рейсов с 21 959 пассажирами. 24 августа стало рекордным для Батуми, когда аэропорт принял и отправил 35 рейсов и обслужил 8 446 пассажиров.
Компания TAV Georgia начала свою деятельность в Грузии в 2005 году и с тех пор построила и развила два международных аэропорта страны – в Тбилиси и Батуми. Сегодня в компании работает более 1,9 тысячи человек. За последние 20 лет инвестиции TAV Georgia превысили 230 миллионов долларов.