Путин анонсировал начало работы телеканала RT в Индии

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Запускаемый сегодня канал RT India поможет индийской аудитории лучше узнать Россию и получать правдивую информацию о том, что происходит в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин в Дели по итогам российско-индийских переговоров.Президент РФ накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. В эфире вещателя будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, посвященные роли Индии и России в мире.До настоящего времени под брендом RT вещало восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT по данным на октябрь 2025 года, когда RT отпраздновал свое 20-летие, достигло 23,8 миллиарда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

