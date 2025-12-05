https://sputnik-georgia.ru/20251205/putin-anonsiroval-nachalo-raboty-telekanala-rt-v-indii-296074932.html
Путин анонсировал начало работы телеканала RT в Индии
Sputnik Грузия
Канал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря, Путин уверен – он поможет жителям Индии лучше узнать Россию. 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T13:42+0400
2025-12-05T13:42+0400
2025-12-05T14:56+0400
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Запускаемый сегодня канал RT India поможет индийской аудитории лучше узнать Россию и получать правдивую информацию о том, что происходит в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин в Дели по итогам российско-индийских переговоров.Президент РФ накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. В эфире вещателя будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, посвященные роли Индии и России в мире.До настоящего времени под брендом RT вещало восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT по данным на октябрь 2025 года, когда RT отпраздновал свое 20-летие, достигло 23,8 миллиарда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
россия, в мире, политика, владимир путин, индия, rt
Путин анонсировал начало работы телеканала RT в Индии
13:42 05.12.2025 (обновлено: 14:56 05.12.2025)
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Запускаемый сегодня канал RT India поможет индийской аудитории лучше узнать Россию и получать правдивую информацию о том, что происходит в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин в Дели по итогам российско-индийских переговоров.
Президент РФ накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.
"Сегодня в Индии начинает вещание российский телеканал RT. Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня", – сказал Владимир Путин.
Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. В эфире вещателя будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, посвященные роли Индии и России в мире.
До настоящего времени под брендом RT вещало восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.
Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT по данным на октябрь 2025 года, когда RT отпраздновал свое 20-летие, достигло 23,8 миллиарда.