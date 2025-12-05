https://sputnik-georgia.ru/20251205/rossiya-zainteresovana-v-sereznoy-rabote-nad-predlozheniyami-ssha-po-ukraine---peskov-296079703.html

Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по Украине – Песков

Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по Украине – Песков

05.12.2025

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT в Нью-Дели.Президент РФ накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.Россия, по его словам, сделает все, чтобы защитить свои интересы. Он повторил позицию Москвы – Россия продолжит СВО, если не сможет достичь целей на Украине мирными средствами.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия высоко ценит позицию Индии по вопросу украинского конфликта.Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. В эфире вещателя будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, посвященные роли Индии и России в мире.До настоящего времени под брендом RT вещало восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT по данным на октябрь 2025 года, когда RT отпраздновал свое 20-летие, достигло 23,8 миллиарда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

