Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по Украине – Песков

Россия, по словам Пескова, сделает все, чтобы защитить свои интересы 05.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT в Нью-Дели.Президент РФ накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.Россия, по его словам, сделает все, чтобы защитить свои интересы. Он повторил позицию Москвы – Россия продолжит СВО, если не сможет достичь целей на Украине мирными средствами.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия высоко ценит позицию Индии по вопросу украинского конфликта.Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. В эфире вещателя будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, посвященные роли Индии и России в мире.До настоящего времени под брендом RT вещало восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT по данным на октябрь 2025 года, когда RT отпраздновал свое 20-летие, достигло 23,8 миллиарда.
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Россия заинтересована в серьезной работе над предложениями США по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT в Нью-Дели.
Президент РФ накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.
"Мы по-прежнему открыты для переговоров и заинтересованы в продолжении и запуске серьёзной работы над базовым проектом документа, подготовленным командой господина (президента США Дональда) Трампа. Так что в этом смысле мы готовы, мы ждем", – сказал Песков.
Россия, по его словам, сделает все, чтобы защитить свои интересы. Он повторил позицию Москвы – Россия продолжит СВО, если не сможет достичь целей на Украине мирными средствами.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия высоко ценит позицию Индии по вопросу украинского конфликта.
Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. В эфире вещателя будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, посвященные роли Индии и России в мире.
До настоящего времени под брендом RT вещало восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.
Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT по данным на октябрь 2025 года, когда RT отпраздновал свое 20-летие, достигло 23,8 миллиарда.