https://sputnik-georgia.ru/20251205/sotrudnik-mus-tayno-finansiroval-vooruzhennuyu-gruppirovku-v-tsar--296076578.html
Сотрудник МУС тайно финансировал вооруженную группировку в ЦАР
Сотрудник МУС тайно финансировал вооруженную группировку в ЦАР
Sputnik Грузия
МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности 05.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-05T16:44+0400
2025-12-05T16:44+0400
2025-12-05T17:13+0400
новости
в мире
происшествия
центральноафриканская республика
мус
госдепартамент сша
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/78/233837824_0:276:2000:1401_1920x0_80_0_0_78d1cd37c755c2c58b9852de6465357d.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике, действуя через посредника и скрывая источник финансирования, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные материалы ЦАР.Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В материалах приведена переписка в WhatsApp между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС.В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС.Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы.В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
центральноафриканская республика
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/78/233837824_0:0:1868:1401_1920x0_80_0_0_bd27aba695ea7337cc720d04725179ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, происшествия, центральноафриканская республика, мус, госдепартамент сша, оон
новости, в мире, происшествия, центральноафриканская республика, мус, госдепартамент сша, оон
Сотрудник МУС тайно финансировал вооруженную группировку в ЦАР
16:44 05.12.2025 (обновлено: 17:13 05.12.2025)
МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.
Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике, действуя через посредника и скрывая источник финансирования, выяснило РИА Новости
, проанализировав судебные материалы ЦАР.
Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В материалах приведена переписка в WhatsApp между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС.
В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС.
"Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", – говорится в его сообщении.
Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.
МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы.
Целью операции была поимка другого полевого командира, Джозефа Кони, для получения вознаграждения в размере 10 миллионов долларов от госдепартамента США. Действуя таким образом, МУС способствовал эскалации конфликта, пренебрегая последствиями для гражданского населения. Фактически это привело к нарушению суверенитета Центральноафриканской Республики и представляет собой покушение на ее территориальную целостность.
В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.
Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.