https://sputnik-georgia.ru/20251205/sotrudnik-mus-tayno-finansiroval-vooruzhennuyu-gruppirovku-v-tsar--296076578.html

Сотрудник МУС тайно финансировал вооруженную группировку в ЦАР

Сотрудник МУС тайно финансировал вооруженную группировку в ЦАР

Sputnik Грузия

МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T16:44+0400

2025-12-05T16:44+0400

2025-12-05T17:13+0400

новости

в мире

происшествия

центральноафриканская республика

мус

госдепартамент сша

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/78/233837824_0:276:2000:1401_1920x0_80_0_0_78d1cd37c755c2c58b9852de6465357d.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике, действуя через посредника и скрывая источник финансирования, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные материалы ЦАР.Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В материалах приведена переписка в WhatsApp между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС.В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС.Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы.В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

центральноафриканская республика

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, происшествия, центральноафриканская республика, мус, госдепартамент сша, оон