https://sputnik-georgia.ru/20251205/v-gruzii-prezentovali-rukopisnuyu-versiyu-vityazya-v-tigrovoy-shkure-296068157.html

В Грузии презентовали рукописную версию "Витязя в тигровой шкуре"

В Грузии презентовали рукописную версию "Витязя в тигровой шкуре"

Sputnik Грузия

Издание украшено иллюстрациями художника Ладо Гудиашвили 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T10:52+0400

2025-12-05T10:52+0400

2025-12-05T10:54+0400

грузия

новости

культура

шота руставели

ладо гудиашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23115/08/231150823_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_cbfb7edaf9901ebbcfc34088c5a0fd3c.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Состоялась презентация рукописного издания всемирно известной поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", сообщил телеканал "Имеди". Кроме рукописи, в грузинской столице презентовали и издание поэмы, предназначенное девушкам в приданое. Автор идеи и издатель обеих книг – коллекционер Гурам Ахалая. Как отмечали на мероприятии, издание "Витязь в тигровой шкуре" для приданого является особенным. Книгу предваряет предисловие Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II "Шота Руставели и его богословские взгляды". На мероприятии митрополит Феодор зачитал поздравительное послание Католикоса-Патриарха всея Грузии. Первосвященник также передал участникам встречи благословение Главы Грузинской Церкви. "Витязь в тигровой шкуре" – шедевр грузинской литературы. Поэма переведена более чем на 50 языков мира. Она была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, шота руставели, ладо гудиашвили