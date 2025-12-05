https://sputnik-georgia.ru/20251205/v-gruzii-prezentovali-rukopisnuyu-versiyu-vityazya-v-tigrovoy-shkure-296068157.html
Издание украшено иллюстрациями художника Ладо Гудиашвили 05.12.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23115/08/231150823_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_cbfb7edaf9901ebbcfc34088c5a0fd3c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Состоялась презентация рукописного издания всемирно известной поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", сообщил телеканал "Имеди". Кроме рукописи, в грузинской столице презентовали и издание поэмы, предназначенное девушкам в приданое. Автор идеи и издатель обеих книг – коллекционер Гурам Ахалая. Как отмечали на мероприятии, издание "Витязь в тигровой шкуре" для приданого является особенным. Книгу предваряет предисловие Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II "Шота Руставели и его богословские взгляды". На мероприятии митрополит Феодор зачитал поздравительное послание Католикоса-Патриарха всея Грузии. Первосвященник также передал участникам встречи благословение Главы Грузинской Церкви. "Витязь в тигровой шкуре" – шедевр грузинской литературы. Поэма переведена более чем на 50 языков мира. Она была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.
Новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23115/08/231150823_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_209c4ffeffaf9cd8740beba7600f84eb.jpg
В Грузии презентовали рукописную версию "Витязя в тигровой шкуре"
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Состоялась презентация рукописного издания всемирно известной поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", сообщил телеканал "Имеди".
Кроме рукописи, в грузинской столице презентовали и издание поэмы, предназначенное девушкам в приданое. Автор идеи и издатель обеих книг – коллекционер Гурам Ахалая.
Как отмечали на мероприятии, издание "Витязь в тигровой шкуре" для приданого является особенным. Книгу предваряет предисловие Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II "Шота Руставели и его богословские взгляды".
Издание украшено иллюстрациями художника Ладо Гудиашвили. Книгу сопровождает исследование академика Автандила Арабули о традиции дарения в Грузии поэмы Руставели в качестве приданого.
На мероприятии митрополит Феодор зачитал поздравительное послание Католикоса-Патриарха всея Грузии. Первосвященник также передал участникам встречи благословение Главы Грузинской Церкви.
"Витязь в тигровой шкуре" – шедевр грузинской литературы. Поэма переведена более чем на 50 языков мира. Она была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.