В Грузии сократилась добыча нефти – данные статистики
В Грузии сократилась добыча нефти – данные статистики
Отраслевой анализ энергопотребления показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный и бытовой секторы 05.12.2025
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2024 году составила 35,8 тысячи тонн, на 8% меньше, чем в 2023 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так же в прошлом году добыто 15,9 миллиона кубометров природного газа, что на 3% меньше чем в 2023 году, и 177,8 тысячи тонн угля (на 20,1% больше). Согласно исследованию, производство дров также сократилось – на 7,2%, и составило 1 034,6 тысячи кубических метров. В структуре производства энергоресурсов наибольшая доля приходится на электроэнергию – 77,4%, на втором месте – производство биотоплива и энергии, произведенной из отходов (например, дров) – 12,3%. Потребление энергии В 2024 году конечное потребление электроэнергии составило более 13 миллиардов киловатт-часов, что на 6% больше показателя предыдущего года. Кроме того, объем спроса на природный газ составил 3 404,3 млн кубометров (на 1,1% больше, чем в 2023 году), а конечное потребление природного газа за этот же период составило 2 711,2 млн м3 (+7,7%). Кроме того, за отчетный период в стране потреблено 1 578,6 тысячи тонн нефтепродуктов (на 8,4% больше, чем в предыдущем году). Природный газ занимает 42,4% в структуре энергопотребления. Относительно высокой долей также характеризуются нефтепродукты (29,6%) и электроэнергия (20,5%). На уголь приходится 3,5% энергии, потребляемой в течение года, а остальные 4% приходятся на биотопливо, геотермальную и солнечную энергию. Отраслевой анализ энергопотребления в 2024 году показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный и бытовой секторы, на долю которых приходится 33,0 и 31,9% от общего потребления соответственно. Что касается других секторов, то 15,3% приходится на промышленность, 4,3% – на строительство, 0,6% – на сельское, лесное и рыбное хозяйство, а остальные 14,9% – на частные и государственные услуги и других потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
